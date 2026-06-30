Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить
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Сезон абрикосов – отличный повод приготовить ароматное домашнее варенье без длительной варки. Для этого рецепта не понадобится большая кастрюля, ведь всё легко готовится на обычной сковороде или в сотейнике. Варенье получается густым, насыщенным и прекрасно сохраняет естественный вкус фруктов. Такой способ пригодится тем, кто хочет быстро сделать вкусную заготовку на зиму.
Идея приготовления домашнего абрикосового варенья опубликована на странице kozina food0 в Instagram.
Ингредиенты:
- абрикосы – 1 кг.
- сахар – 700 г
- вода – 2 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Абрикосы хорошо вымойте, удалите косточки и нарежьте плоды небольшими кубиками.
2. Переложите подготовленные абрикосы в глубокую сковороду или сотейник. Добавьте воду и поставьте на средний огонь.
3. Постоянно помешивайте фруктовую массу, пока она не закипит. Это поможет абрикосам быстрее пустить сок и не пригореть.
4. После закипания добавьте половину сахара. Хорошо перемешайте, дождитесь, пока масса снова закипит.
5. Добавьте оставшийся сахар, ещё раз тщательно перемешайте и снова доведите варенье до кипения.
6. Добавьте лимонный сок и варите еще примерно 5 минут после закипания. За это время варенье станет более густым, а вкус – ярче.
7. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам и герметично закрутите крышками.
8. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного остывания. После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.
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