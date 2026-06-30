Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
180
Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить
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Сезон абрикосов – отличный повод приготовить ароматное домашнее варенье без длительной варки. Для этого рецепта не понадобится большая кастрюля, ведь всё легко готовится на обычной сковороде или в сотейнике. Варенье получается густым, насыщенным и прекрасно сохраняет естественный вкус фруктов. Такой способ пригодится тем, кто хочет быстро сделать вкусную заготовку на зиму.

Идея приготовления домашнего абрикосового варенья опубликована на странице kozina food0 в Instagram.

Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

Ингредиенты:

  • абрикосы – 1 кг.
  • сахар – 700 г
  • вода – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

1. Абрикосы хорошо вымойте, удалите косточки и нарежьте плоды небольшими кубиками.

2. Переложите подготовленные абрикосы в глубокую сковороду или сотейник. Добавьте воду и поставьте на средний огонь.

Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

3. Постоянно помешивайте фруктовую массу, пока она не закипит. Это поможет абрикосам быстрее пустить сок и не пригореть.

4. После закипания добавьте половину сахара. Хорошо перемешайте, дождитесь, пока масса снова закипит.

5. Добавьте оставшийся сахар, ещё раз тщательно перемешайте и снова доведите варенье до кипения.

Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

6. Добавьте лимонный сок и варите еще примерно 5 минут после закипания. За это время варенье станет более густым, а вкус – ярче.

7. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам и герметично закрутите крышками.

8. Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного остывания. После этого перенесите заготовки в прохладное место для хранения.

Вкусное абрикосовое варенье на сковороде: как приготовить

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