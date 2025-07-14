Вместо того, чтобы покупать мороженое в магазине, приготовьте такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего пять достаточно простых и безопасных ингредиентов.

Идея приготовления полезного домашнего мороженого опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты: (на 9 вафельных емкостей объемом 100 мл):

темный шоколад – 100 г

сгущенное молоко – 250 мл.

сливки 33% – 500 мл.

натертый темный шоколад – 100 г

вафельные емкости (по желанию)

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане.

2. Добавить сгущенное молоко комнатной температуры, перемешать и дать массе остыть до комнатной температуры.

3. Шоколад натереть на крупной терке.

4. Холодные сливки взбить на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными).

5. Добавить шоколад со сгущенным молоком и осторожно перемешать лопаткой.

6. Добавить натертый шоколад и еще раз перемешать.

7. Наполнить вафельные емкости мороженым или же просто положить в форму.

8. Убрать в морозилку до застывания. Идеально кушать через 3-4 часа.

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