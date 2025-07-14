Вкусное домашнее мороженое из натуральных ингредиентов: как приготовить
Вместо того, чтобы покупать мороженое в магазине, приготовьте такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится всего пять достаточно простых и безопасных ингредиентов.
Идея приготовления полезного домашнего мороженого опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты: (на 9 вафельных емкостей объемом 100 мл):
- темный шоколад – 100 г
- сгущенное молоко – 250 мл.
- сливки 33% – 500 мл.
- натертый темный шоколад – 100 г
- вафельные емкости (по желанию)
Способ приготовления:
1. Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане.
2. Добавить сгущенное молоко комнатной температуры, перемешать и дать массе остыть до комнатной температуры.
3. Шоколад натереть на крупной терке.
4. Холодные сливки взбить на максимальной мощности миксера до загустения (лучше, чтобы емкость и венчик тоже были холодными).
5. Добавить шоколад со сгущенным молоком и осторожно перемешать лопаткой.
6. Добавить натертый шоколад и еще раз перемешать.
7. Наполнить вафельные емкости мороженым или же просто положить в форму.
8. Убрать в морозилку до застывания. Идеально кушать через 3-4 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: