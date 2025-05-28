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Вкусное домашнее варенье из чайной розы: делимся самым простым рецептом
Варенье из чайной розы точно должно быть на каждой кухне. Оно не только очень вкусное и ароматное, но и оказывает антисептический эффект. Стоит такая заготовка копейки.
Идея приготовления ароматного домашнего варенья из чайной розы опубликована на странице фудблогера fermerka.ua в Instagram. Можно добавлять в согревающие напитки или просто есть на хлебе.
Ингредиенты:
- лепестки – 200 г
- вода – 300 мл.
- сахар – 550 г
- сок половины лимона или 2/3 ч.л. лимонной кислоты.
Способ приготовления:
1. Лепестки розы сложить в отдельную емкость.
2. Хорошо промыть водой, а затем просушить.
3. Добавить 300 мл. воды.
4. Всыпать сахар.
5. Добавить лимонный сок или лимонную кислоту.
6. Проварить лепестки 30 минут на слабом огне.
7. Закатать в банки.
8. Оставить настояться.
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