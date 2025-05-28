Варенье из чайной розы точно должно быть на каждой кухне. Оно не только очень вкусное и ароматное, но и оказывает антисептический эффект. Стоит такая заготовка копейки.

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Идея приготовления ароматного домашнего варенья из чайной розы опубликована на странице фудблогера fermerka.ua в Instagram. Можно добавлять в согревающие напитки или просто есть на хлебе.

Ингредиенты:

лепестки – 200 г

вода – 300 мл.

сахар – 550 г

сок половины лимона или 2/3 ч.л. лимонной кислоты.

Способ приготовления:

1. Лепестки розы сложить в отдельную емкость.

2. Хорошо промыть водой, а затем просушить.

3. Добавить 300 мл. воды.

4. Всыпать сахар.

5. Добавить лимонный сок или лимонную кислоту.

6. Проварить лепестки 30 минут на слабом огне.

7. Закатать в банки.

8. Оставить настояться.

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