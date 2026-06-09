Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
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Мясо по-французски – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для приготовления идеально подойдет свинина, а также куриное филе. А для сочности можно добавить грибную начинку или консервированные ананасы.

Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного мяса по-французски с грибной начинкой.

Ингредиенты:

  • куриное филе 600-700 г
  • шампиньоны 300 г
  • лук 2 шт.
  • твердый сыр 180 г
  • майонез 4-5 ст. л.
  • соль, перец по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрежьте на пласты, немного отбейте, посолите и поперчите.

Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

2. Лук обжарьте до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистости.

Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

3. В форму выложите филе, сверху грибы с луком, щедро смажьте майонезом, посыпьте сыром и запекайте при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.

Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

Вкусно будет в горячем и холодном виде!

Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда

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