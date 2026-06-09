Вкусное мясо по-французски с грибной начинкой: делимся легким рецептом сытного блюда
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Мясо по-французски – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для приготовления идеально подойдет свинина, а также куриное филе. А для сочности можно добавить грибную начинку или консервированные ананасы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного мяса по-французски с грибной начинкой.
Ингредиенты:
- куриное филе 600-700 г
- шампиньоны 300 г
- лук 2 шт.
- твердый сыр 180 г
- майонез 4-5 ст. л.
- соль, перец по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрежьте на пласты, немного отбейте, посолите и поперчите.
2. Лук обжарьте до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистости.
3. В форму выложите филе, сверху грибы с луком, щедро смажьте майонезом, посыпьте сыром и запекайте при 180°C 30-35 минут до румяной корочки.
Вкусно будет в горячем и холодном виде!
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