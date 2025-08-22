Соте из баклажанов – вкусное сезонное блюдо из овощей, которое очень легко приготовить на сковородке. Нарезанные ингредиенты нужно просто потушить до выделения сока. Особый вкус придадут пряности и специи.

Идея приготовления вкусного соте из баклажанов опубликована на странице кулинарки nikiishiina в Instagram.

Ингредиенты:

баклажан – 3 шт.

морковь – 2 шт.

лук – 2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

томатная паста – 100 г

соль/перец

кориандр

Способ приготовления:

1. Нарезать баклажан, морковь, лук и перец.

2. Обжарить отдельно баклажан и отдельно морковь, лук и перец до золотистого цвета.

3. В обжаренные баклажаны добавить томатную пасту и обжарить вместе 5 минут.

4. В обжаренный лук с морковью добавить томатную пасту и балгарский перец, обжарить вместе 5 минут.

5. Объединить обжаренные овощи и довести до вкуса.

6. Отправить охлаждаться – так будет вкуснее.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: