Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
687
Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

Соте из баклажанов – вкусное сезонное блюдо из овощей, которое очень легко приготовить на сковородке. Нарезанные ингредиенты нужно просто потушить до выделения сока. Особый вкус придадут пряности и специи.

Идея приготовления вкусного соте из баклажанов опубликована на странице кулинарки nikiishiina в Instagram.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • баклажан – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томатная паста – 100 г
  • соль/перец
  • кориандр

Способ приготовления:

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

1. Нарезать баклажан, морковь, лук и перец.

2. Обжарить отдельно баклажан и отдельно морковь, лук и перец до золотистого цвета.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

3. В обжаренные баклажаны добавить томатную пасту и обжарить вместе 5 минут.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

4. В обжаренный лук с морковью добавить томатную пасту и балгарский перец, обжарить вместе 5 минут.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

5. Объединить обжаренные овощи и довести до вкуса.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

6. Отправить охлаждаться – так будет вкуснее.

Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты