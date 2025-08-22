Вкусное соте из баклажанов на сковородке: рецепт сезонного блюда на скорую руку
Соте из баклажанов – вкусное сезонное блюдо из овощей, которое очень легко приготовить на сковородке. Нарезанные ингредиенты нужно просто потушить до выделения сока. Особый вкус придадут пряности и специи.
Идея приготовления вкусного соте из баклажанов опубликована на странице кулинарки nikiishiina в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажан – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- томатная паста – 100 г
- соль/перец
- кориандр
Способ приготовления:
1. Нарезать баклажан, морковь, лук и перец.
2. Обжарить отдельно баклажан и отдельно морковь, лук и перец до золотистого цвета.
3. В обжаренные баклажаны добавить томатную пасту и обжарить вместе 5 минут.
4. В обжаренный лук с морковью добавить томатную пасту и балгарский перец, обжарить вместе 5 минут.
5. Объединить обжаренные овощи и довести до вкуса.
6. Отправить охлаждаться – так будет вкуснее.
