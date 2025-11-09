Вкусное творожное печенье для уютных чаепитий: делимся элементарным рецептом
Домашнее творожное печенье – это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее наслаждение. Оно получается нежным внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи и имеет приятный сливочный аромат. Такое печенье прекрасно сочетается и с чаем, и с кофе, а приготовить его можно буквально за полчаса. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то домашнего, но без сложных десертов или долгого вымешивания теста.
Идея приготовления домашнего творожного печенья опубликована на стогринке фудблогера talli sun в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 300 г
- масло:– Сливочное масло (мягкое) – 60 г
- сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)
- мука – 250 г (если творог влажный, можно добавить немного больше)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- орехи – горсть (для начинки или посыпки)
- желток – для смазывания
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог, мягкое сливочное масло и сахар.
2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции – можно воспользоваться вилкой или миксером.
3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в творожную массу.
4. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
5. Если творог слишком влажный, добавьте еще немного муки.
6. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто толщиной примерно 4-5 мм.
7. По желанию поделите его на две части для удобства.
8. Посыпьте тесто измельченными орехами, сверните в рулет и нарежьте кусочками.
9. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, смажьте верх желтком для хорошего цвета.
10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20 минут, пока изделия не станут румяными.
