Домашнее творожное печенье – это тот случай, когда простые ингредиенты превращаются в настоящее наслаждение. Оно получается нежным внутри, с легкой хрустящей корочкой снаружи и имеет приятный сливочный аромат. Такое печенье прекрасно сочетается и с чаем, и с кофе, а приготовить его можно буквально за полчаса. Это идеальный вариант, когда хочется чего-то домашнего, но без сложных десертов или долгого вымешивания теста.

Идея приготовления домашнего творожного печенья опубликована на стогринке фудблогера talli sun в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 300 г

масло:– Сливочное масло (мягкое) – 60 г

сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)

мука – 250 г (если творог влажный, можно добавить немного больше)

разрыхлитель – 1 ч.л.

орехи – горсть (для начинки или посыпки)

желток – для смазывания

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог, мягкое сливочное масло и сахар.

2. Хорошо перемешайте до однородной консистенции – можно воспользоваться вилкой или миксером.

3. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно вводите в творожную массу.

4. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

5. Если творог слишком влажный, добавьте еще немного муки.

6. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто толщиной примерно 4-5 мм.

7. По желанию поделите его на две части для удобства.

8. Посыпьте тесто измельченными орехами, сверните в рулет и нарежьте кусочками.

9. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, смажьте верх желтком для хорошего цвета.

10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20 минут, пока изделия не станут румяными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: