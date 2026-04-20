Домашнее творожное печенье – вкусный десерт, который точно получится у всех. Тесто для такой выпечки готовится элеметарно, а результат приятно удивит.

Идея приготовления домашнего творожного печенья к чаю опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

сливочное масло – 50 г

мука – 170 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и растопленное сливочное масло.

2. Взбить блендером или хорошо размять вилкой до однородности.

3. Постепенно добавить муку с разрыхлителем.

4. Замешать мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

5. Сформировать печенье: можно вырезать формочками или просто сделать кружочки с помощью стакана.

6. Выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов.

