Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

Домашнее творожное печенье – вкусный десерт, который точно получится у всех. Тесто для такой выпечки готовится элеметарно, а результат приятно удивит.

Идея приготовления домашнего творожного печенья к чаю опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 170 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

1. Смешать творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и растопленное сливочное масло.

2. Взбить блендером или хорошо размять вилкой до однородности.

Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

3. Постепенно добавить муку с разрыхлителем.

Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

4. Замешать мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

5. Сформировать печенье: можно вырезать формочками или просто сделать кружочки с помощью стакана.

Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить

6. Выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты