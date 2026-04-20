Вкусное творожное печенье к чаю на сливочном масле: как приготовить
Домашнее творожное печенье – вкусный десерт, который точно получится у всех. Тесто для такой выпечки готовится элеметарно, а результат приятно удивит.
Идея приготовления домашнего творожного печенья к чаю опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 50 г
- мука – 170 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и растопленное сливочное масло.
2. Взбить блендером или хорошо размять вилкой до однородности.
3. Постепенно добавить муку с разрыхлителем.
4. Замешать мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
5. Сформировать печенье: можно вырезать формочками или просто сделать кружочки с помощью стакана.
6. Выложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов.
