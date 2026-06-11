Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут
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Свежие овощи – лучшие продукты для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно мариновать, тушить, консервировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых маринованных овощей, с солью, сахаром.
Ингредиенты:
- Редис
- Огурцы
- Соль 1-1,5 ч.л
- Сахар 1 ч.л
- Уксус яблочный 1 ст.л
- Душистое масло 1 ст.л
- Чеснок 2 зуб.
- Зелень
Способ приготовления:
1. Для начала редиску и огурцы хорошо отбиваем и перекладываем в емкость. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус и душистое масло, чеснок желательно свежий и укроп.
2. Хорошо все перемешиваем и отставляем в холодильник на несколько часов и потом можем смаковать).
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