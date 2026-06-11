Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут
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Свежие овощи – лучшие продукты для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно мариновать, тушить, консервировать.

Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых маринованных овощей, с солью, сахаром. 

Ингредиенты:

  • Редис
  • Огурцы
  • Соль 1-1,5 ч.л
  • Сахар 1 ч.л
  • Уксус яблочный 1 ст.л
  • Душистое масло 1 ст.л
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Зелень

Способ приготовления: 

1. Для начала редиску и огурцы хорошо отбиваем и перекладываем в емкость. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус и душистое масло, чеснок желательно свежий и укроп.

Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут

2. Хорошо все перемешиваем и отставляем в холодильник на несколько часов и потом можем смаковать).

Вкусные битые овощи с зеленью и специями, которые есть можно сразу: готовятся 10 минут

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