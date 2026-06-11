Свежие овощи – лучшие продукты для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще их можно мариновать, тушить, консервировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных битых маринованных овощей, с солью, сахаром.

Ингредиенты:

Редис

Огурцы

Соль 1-1,5 ч.л

Сахар 1 ч.л

Уксус яблочный 1 ст.л

Душистое масло 1 ст.л

Чеснок 2 зуб.

Зелень

Способ приготовления:

1. Для начала редиску и огурцы хорошо отбиваем и перекладываем в емкость. Добавляем соль, сахар, яблочный уксус и душистое масло, чеснок желательно свежий и укроп.

2. Хорошо все перемешиваем и отставляем в холодильник на несколько часов и потом можем смаковать).

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