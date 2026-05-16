Если хочется быстро приготовить горячую закуску для ужина или гостей, сделайте брускетты с крабовыми палочками и сыром. Они получаются хрустящими снаружи, сочными внутри и очень ароматными. Для рецепта понадобятся простые продукты, а весь процесс приготовления занимает минимум времени. Такие брускетты прекрасно подойдут и для перекуса, и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусных брускетт с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

крабовые палочки – 200 г

твердый сыр – 170 г

помидоры – 1-2 шт.

икра мойвы или сливочная икра трески – 1/2 упаковки

майонез – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соус терияки – для подачи

кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разберите руками или с помощью вилок на тонкие волокна. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, а сыр натрите на крупной терке.

2. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, помидоры, сыр, икру, майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте начинку до однородности.

3. Багет нарежьте порционными ломтиками и выложите на противень. На каждый кусочек равномерно распределите сырно-крабовую начинку.

4. Сверху посыпьте брускетты кунжутом и поставьте в разогретую духовку. Запекайте примерно 15-20 минут при температуре 180 градусов до румяной корочки.

5. Готовые брускетты достаньте из духовки и полейте соусом терияки. Подавайте закуску горячей, пока сыр еще тянется, а багет остается хрустящим.

