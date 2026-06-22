Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
336
Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из кабачков получится очень вкусное рагу, оладьи, блины.

Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных и полезных бургеров из кабачка, с сыром и помидорами. 

Ингредиенты: 

Для основы:

  • Кабачок 1 шт. (350 г, в очищенном и отжатом виде 250 г)
  • Яйцо 1 шт.
  • Сыр (сулугуни, моцарелла) 30 г
  • Пшеничная мука (или рисовая) 50 г
  • Манная крупа 20 г
  • Измельченная зелень укропа и петрушки
  • Соль и молотый черный перец по вкусу
  • Кунжут

Для начинки:

  • Творог, салатные листья, помидор, ветчина

Способ приготовления: 

1. Натереть кабачки на крупной терке. Слегка посолить и оставить на 15 минут, затем отжать лишнюю влагу. Добавить все ингредиенты, замесить тесто, по консистенции как на оладьи.

Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда

2. Выложить массу на пергамент, посыпать кунжутом, запекать при 180С 15-20 минут до золотистого цвета.

Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда

3. Готовые булочки смазать сыром, добавить любую начинку.

Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда

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