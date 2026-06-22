Вкусные бургеры из кабачка: делимся простым рецептом полезного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из кабачков получится очень вкусное рагу, оладьи, блины.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных и полезных бургеров из кабачка, с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
Для основы:
- Кабачок 1 шт. (350 г, в очищенном и отжатом виде 250 г)
- Яйцо 1 шт.
- Сыр (сулугуни, моцарелла) 30 г
- Пшеничная мука (или рисовая) 50 г
- Манная крупа 20 г
- Измельченная зелень укропа и петрушки
- Соль и молотый черный перец по вкусу
- Кунжут
Для начинки:
- Творог, салатные листья, помидор, ветчина
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки на крупной терке. Слегка посолить и оставить на 15 минут, затем отжать лишнюю влагу. Добавить все ингредиенты, замесить тесто, по консистенции как на оладьи.
2. Выложить массу на пергамент, посыпать кунжутом, запекать при 180С 15-20 минут до золотистого цвета.
3. Готовые булочки смазать сыром, добавить любую начинку.
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