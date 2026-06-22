Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из кабачков получится очень вкусное рагу, оладьи, блины.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусных и полезных бургеров из кабачка, с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

Для основы:

Кабачок 1 шт. (350 г, в очищенном и отжатом виде 250 г)

Яйцо 1 шт.

Сыр (сулугуни, моцарелла) 30 г

Пшеничная мука (или рисовая) 50 г

Манная крупа 20 г

Измельченная зелень укропа и петрушки

Соль и молотый черный перец по вкусу

Кунжут

Для начинки:

Творог, салатные листья, помидор, ветчина

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на крупной терке. Слегка посолить и оставить на 15 минут, затем отжать лишнюю влагу. Добавить все ингредиенты, замесить тесто, по консистенции как на оладьи.

2. Выложить массу на пергамент, посыпать кунжутом, запекать при 180С 15-20 минут до золотистого цвета.

3. Готовые булочки смазать сыром, добавить любую начинку.

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