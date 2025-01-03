Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
945
Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

Сельдь – это непременная составляющая любого праздничного стола. Он может подаваться в разных салатах и закусках. А еще, он прекрасно подходит для бутербродов, которыми можно удивить любого гостя.

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Как приготовить вкусные бутерброды с селедкой, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Они удивят не только своим вкусом, но и очень интересным видом.

Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

Ингредиенты

  • Черный хлеб
  • Сельдь
  • Киви
  • Лимон
  • Петрушка
  • Сливочный сыр

Способ приготовления

1. Кусочки хлеба смазываем сливочным сыром.

Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

2. Киви нарезаем на кружочки, лимон – на треугольнички.

3. Выкладываем киви, лимон и сельдь на хлеб.

Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

4. Присыпаем измельченной петрушкой.

Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт

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