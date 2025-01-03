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Вкусные бутерброды с селедкой для праздничного стола: легкий рецепт
Сельдь – это непременная составляющая любого праздничного стола. Он может подаваться в разных салатах и закусках. А еще, он прекрасно подходит для бутербродов, которыми можно удивить любого гостя.
Как приготовить вкусные бутерброды с селедкой, в Instagram рассказала фудблогер с ником katia cooking. Они удивят не только своим вкусом, но и очень интересным видом.
Ингредиенты
- Черный хлеб
- Сельдь
- Киви
- Лимон
- Петрушка
- Сливочный сыр
Способ приготовления
1. Кусочки хлеба смазываем сливочным сыром.
2. Киви нарезаем на кружочки, лимон – на треугольнички.
3. Выкладываем киви, лимон и сельдь на хлеб.
4. Присыпаем измельченной петрушкой.
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