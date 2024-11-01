Сельдь, лук и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше запекать, так она будет намного полезнее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью, свеклой и луком.

Ингредиенты:

сельдь

красная свекла

чеснок

лук

майонез

горчица в зернах

соль, перец

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте и поджарьте на сковороде до легкой корочки.

2. Свеклу отварите, натрите, добавьте чеснок, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте и выложите на ломтики хлеба.

3. Поверх лука и кусок сельди, сверху горчица в зернах. По желанию украсьте зеленью!

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