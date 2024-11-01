Вкусные бутерброды "Шуба" из сельдью и свеклой: рецепт вкусной и полезной закуски

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
2,3 т.
Рецепт блюда

Сельдь, лук и свекла – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких и полезных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше запекать, так она будет намного полезнее.

Видео дня
Закуска из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с сельдью, свеклой и луком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • сельдь
  • красная свекла
  • чеснок
  • лук
  • майонез
  • горчица в зернах
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Хлеб порежьте и поджарьте на сковороде до легкой корочки.

Хлеб для бутербродов

2. Свеклу отварите, натрите, добавьте чеснок, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез. Перемешайте и выложите на ломтики хлеба.

Свекла с чесноком

3. Поверх лука и кусок сельди, сверху горчица в зернах. По желанию украсьте зеленью!

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты