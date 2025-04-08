Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо
Голубцы – одно из самых популярных традиционных украинских блюд. Без такого кулинарного шедевра не обходится ни одно празднование. Так как совсем скоро Пасха, предлагаем вам ознакомиться с одним из самых удачных рецептов такого блюда.
Идея приготовления сочных домашних голубцев на Пасху опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Для нежного вкуса добавьте в начинку сыр, а также рис басмати именно в сыром виде.
Ингредиенты для начинки:
- сыр – 1 упаковка
- фарш из филе бедра – 500 г
- рис сырой басмати – 100 г
- лук – 1 шт.
- специи – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- лук – 1 шт.
- томатное пюре – 500 мл.
- вода – 200 мл.
- специи (сушеный чеснок, соль, перец, сахар, итальянские травы) – по вкусу
- капуста – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Вырезать кочерыжку и опустить капусту в кипящую воду на 5-7 минут.
2. Осторожно снять листья по одному.
3. В каждом листе вырезать твердую часть (жилку), чтобы его было легче сворачивать.
4. Для внутренности смешать все ингредиенты.
5. Заворачиваем начинку в листья капусты, подгибая края внутрь.
6. Для соуса на растительном масле обжарить лук до прозрачности.
7. Добавить пюре, воду и специи и тщательно перемешать.
8. Выложить голубцы в соус и тушить под закрытой крышкой на слабом огне час.
9. Подавать со сметаной и зеленью.
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