Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
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Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

Голубцы – одно из самых популярных традиционных украинских блюд. Без такого кулинарного шедевра не обходится ни одно празднование. Так как совсем скоро Пасха, предлагаем вам ознакомиться с одним из самых удачных рецептов такого блюда.

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Идея приготовления сочных домашних голубцев на Пасху опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Для нежного вкуса добавьте в начинку сыр, а также рис басмати именно в сыром виде.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

Ингредиенты для начинки:

  • сыр – 1 упаковка
  • фарш из филе бедра – 500 г
  • рис сырой басмати – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • специи – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • лук – 1 шт.
  • томатное пюре – 500 мл.
  • вода – 200 мл.
  • специи (сушеный чеснок, соль, перец, сахар, итальянские травы) – по вкусу
  • капуста – 1 шт.

Способ приготовления:

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

1. Вырезать кочерыжку и опустить капусту в кипящую воду на 5-7 минут.

2. Осторожно снять листья по одному.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

3. В каждом листе вырезать твердую часть (жилку), чтобы его было легче сворачивать.

4. Для внутренности смешать все ингредиенты.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

5. Заворачиваем начинку в листья капусты, подгибая края внутрь.

6. Для соуса на растительном масле обжарить лук до прозрачности.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

7. Добавить пюре, воду и специи и тщательно перемешать.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

8. Выложить голубцы в соус и тушить под закрытой крышкой на слабом огне час.

Вкусные домашние голубцы на Пасху: как приготовить традиционное праздничное блюдо

9. Подавать со сметаной и зеленью.

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