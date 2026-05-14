Вкусные домашние конфеты "Рафаэлло" из двух ингредиентов: делимся самым легким рецептом
Домашние конфеты можно готовить из ягод, фруктов, печенья, кокосовой стружки, шоколада, орехов. А вместо сахара в основу можно добавить сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки.
Ингредиенты:
- 3 ст.л. сахара
- 15 г крахмала
- 125 мл кокосовых сливок
- 100 мл кокосового молока
- 100 г кокосовой стружки
- 2 молочные шоколадки
Способ приготовления:
1. Сахар и крахмал соединяем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем помешивая до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь.
2. Кокосовую массу охлаждаем, сразу формируем шарики конфет и замораживаем.
3. Шоколад растапливаем и каждый замороженный кокосовый шарик опускаем в него, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности.
Храним конфеты в холодильнике!
