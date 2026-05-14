Вкусные домашние конфеты "Рафаэлло" из двух ингредиентов: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
780
Домашние конфеты можно готовить из ягод, фруктов, печенья, кокосовой стружки, шоколада, орехов. А вместо сахара в основу можно добавить сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

  • 3 ст.л. сахара
  • 15 г крахмала
  • 125 мл кокосовых сливок
  • 100 мл кокосового молока
  • 100 г кокосовой стружки
  • 2 молочные шоколадки

Способ приготовления: 

1. Сахар и крахмал соединяем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем помешивая до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь. 

2. Кокосовую массу охлаждаем, сразу формируем шарики конфет и замораживаем. 

3. Шоколад растапливаем и каждый замороженный кокосовый шарик опускаем в него, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности. 

Храним конфеты в холодильнике!

