Домашние конфеты можно готовить из ягод, фруктов, печенья, кокосовой стружки, шоколада, орехов. А вместо сахара в основу можно добавить сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных домашних конфет "Рафаэлло" из кокосовой стружки.

Ингредиенты:

3 ст.л. сахара

15 г крахмала

125 мл кокосовых сливок

100 мл кокосового молока

100 г кокосовой стружки

2 молочные шоколадки

Способ приготовления:

1. Сахар и крахмал соединяем, добавляем кокосовые сливки и кокосовое молоко, подогреваем помешивая до загустения, добавляем кокосовую стружку и перемешиваем, выключаем огонь.

2. Кокосовую массу охлаждаем, сразу формируем шарики конфет и замораживаем.

3. Шоколад растапливаем и каждый замороженный кокосовый шарик опускаем в него, снова замораживаем, после замораживания размораживаем на поверхности.

Храним конфеты в холодильнике!

