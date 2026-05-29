Вкусные фаршированные баклажаны с фаршем и сыром: делимся рецептом блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Баклажаны – лучший овощ для запекания. А также их можно вкусно фаршировать, тушить с овощами и готовить вкусную икру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных фаршированных баклажанов с фаршем и сыром.

Ингредиенты: 

  • баклажаны – 2 шт.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • лук 2 шт.
  • чеснок 2 зуб.
  • говядина (фаш) 600 г
  • томатно-пряный соус 1 п.
  • вода – 200 мл
  • моцарелла (твердая) 100 г
  • сливки 30% 50 мл
  • яйцо 2 шт.
  • специи: соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Баклажаны разрезать вдоль пополам, и аккуратно вырезать сердцевину пополам, и аккуратно вырезать сердцевину, формируя "лодочку".

2. Вырезанную мякоть порезать небольшими кубиками. На разогретой с маслом сковороде обжарить измельченный лук и чеснок. Добавить фарш, разбить лопаткой комочки, и жарить, пока он не начнет румяниться. Выложить мякоть баклажанов, томатно-пряный, добавить воду, соль и тушить вместе, помешивая, 5 минут. 

3. Отдельно в миске смешать до однородности тертый сыр, яйца и сливки.

4. В лодочки из баклажанов выложить мясную начинку, сверху сырную массу. Переложить на противень, застеленный пергаментом, и запечь в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.

При подаче посыпать зеленью петрушки! 

