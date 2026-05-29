Вкусные фаршированные баклажаны с фаршем и сыром: делимся рецептом блюда для обеда и ужина
Баклажаны – лучший овощ для запекания. А также их можно вкусно фаршировать, тушить с овощами и готовить вкусную икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных фаршированных баклажанов с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- оливковое масло – 2 ст. л.
- лук 2 шт.
- чеснок 2 зуб.
- говядина (фаш) 600 г
- томатно-пряный соус 1 п.
- вода – 200 мл
- моцарелла (твердая) 100 г
- сливки 30% 50 мл
- яйцо 2 шт.
- специи: соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны разрезать вдоль пополам, и аккуратно вырезать сердцевину пополам, и аккуратно вырезать сердцевину, формируя "лодочку".
2. Вырезанную мякоть порезать небольшими кубиками. На разогретой с маслом сковороде обжарить измельченный лук и чеснок. Добавить фарш, разбить лопаткой комочки, и жарить, пока он не начнет румяниться. Выложить мякоть баклажанов, томатно-пряный, добавить воду, соль и тушить вместе, помешивая, 5 минут.
3. Отдельно в миске смешать до однородности тертый сыр, яйца и сливки.
4. В лодочки из баклажанов выложить мясную начинку, сверху сырную массу. Переложить на противень, застеленный пергаментом, и запечь в разогретой до 180 С духовке 25-30 минут.
При подаче посыпать зеленью петрушки!
