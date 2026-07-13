Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
33
Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски
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Фаршированные бублики – простое, но очень вкусное и сытно блюдо, которое может быть прекрасной альтернативой котлетам и отбивным. Для сочности добавьте сыр, а в фарш – лук.

Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных бубликов с мясным фаршем.

Ингредиенты: 

  • 250 г бубликов (или столько, сколько захотите)
  • 400-500 г мясного фарша (в зависимости от размера дырочек)
  • молоко (чтобы залить бублики)
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • майонез
  • твердый сыр
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Бублики заливаем молоком и замачиваем, но чтобы они не развалились. 

Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

2. В фарш добавляем натертый на мелкой терке лук (сок немного отжать), яйцо, зелень, соль, перец и перемешиваем.

Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

3. На противень (застеленный пергаментом) выкладываем бублики. Из фарша формируем фрикадельки (мокрыми руками) и выкладываем на бублики. Сверху наносим чуть-чуть майонеза и выкладываем тертый сыр.

Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

4. Отправляем в духовку, разогретую до 180С на 40 минут.

Вкусные фаршированные бублики с мясным фаршем и сыром: делимся рецептом бюджетной закуски

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