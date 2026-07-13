Фаршированные бублики – простое, но очень вкусное и сытно блюдо, которое может быть прекрасной альтернативой котлетам и отбивным. Для сочности добавьте сыр, а в фарш – лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных бубликов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

250 г бубликов (или столько, сколько захотите)

400-500 г мясного фарша (в зависимости от размера дырочек)

молоко (чтобы залить бублики)

1 луковица

1 яйцо

майонез

твердый сыр

соль, перец

Способ приготовления:

1. Бублики заливаем молоком и замачиваем, но чтобы они не развалились.

2. В фарш добавляем натертый на мелкой терке лук (сок немного отжать), яйцо, зелень, соль, перец и перемешиваем.

3. На противень (застеленный пергаментом) выкладываем бублики. Из фарша формируем фрикадельки (мокрыми руками) и выкладываем на бублики. Сверху наносим чуть-чуть майонеза и выкладываем тертый сыр.

4. Отправляем в духовку, разогретую до 180С на 40 минут.

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