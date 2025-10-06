Домашние котлеты с начинкой – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных продуктов. Благодаря нежному куриному фаршу и ароматной грибной начинке они получаются сочными, сытными и с аппетитной корочкой. Такие котлеты прекрасно сочетаются и со свежими овощами, и с картофельным пюре.

Видео дня

Идея приготовления сытных запеченных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты для котлет:

куриный фарш – 750 г

панировочные сухари – 75 г

сухой чеснок – щепотка

соль – 7 г

сливки – 100 мл

черный перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

грибы – 400 г

лук – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 40 г

мука – 1 ст. л. (примерно 30 г)

сливки – 200 мл

моцарелла или твердый сыр – 200 г

панировочные сухари – для обваливания

подсолнечное масло – для запекания или обжаривания

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините куриный фарш с панировочными сухарями, солью, сухим чесноком, черным перцем и сливками.

2. Тщательно перемешайте и "выбейте" фарш, чтобы он стал более однородным и плотным.

3. Грибы, лук и чеснок мелко нарежьте.

4. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок, а дальше грибы.

5. Готовьте до легкой румяности. В отдельной сковороде сделайте соус: обжарьте муку в масле до золотистости. Добавьте к грибам сливки, соус, приправьте солью и перцем. Перемешайте и охладите смесь. Когда начинка станет прохладной, добавьте натертый сыр и снова перемешайте.

6. Поделите фарш и начинку на 8 частей. На пищевой пленке распластайте часть фарша в тонкий пласт, выложите порцию начинки и аккуратно заверните, формируя котлету.

7. Готовые котлеты обваляйте в панировочных сухарях. Можно слегка сбрызнуть маслом или смазать кисточкой.

8. Выложите котлеты на противень и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 12-14 минут, пока они не станут золотистыми.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: