Вкусные фаршированные котлеты для сытного ужина: рецепт от Владимира Ярославского
Домашние котлеты с начинкой – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить из доступных продуктов. Благодаря нежному куриному фаршу и ароматной грибной начинке они получаются сочными, сытными и с аппетитной корочкой. Такие котлеты прекрасно сочетаются и со свежими овощами, и с картофельным пюре.
Идея приготовления сытных запеченных котлет с начинкой на ужин опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.
Ингредиенты для котлет:
- куриный фарш – 750 г
- панировочные сухари – 75 г
- сухой чеснок – щепотка
- соль – 7 г
- сливки – 100 мл
- черный перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- грибы – 400 г
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сливочное масло – 40 г
- мука – 1 ст. л. (примерно 30 г)
- сливки – 200 мл
- моцарелла или твердый сыр – 200 г
- панировочные сухари – для обваливания
- подсолнечное масло – для запекания или обжаривания
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините куриный фарш с панировочными сухарями, солью, сухим чесноком, черным перцем и сливками.
2. Тщательно перемешайте и "выбейте" фарш, чтобы он стал более однородным и плотным.
3. Грибы, лук и чеснок мелко нарежьте.
4. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте чеснок, а дальше грибы.
5. Готовьте до легкой румяности. В отдельной сковороде сделайте соус: обжарьте муку в масле до золотистости. Добавьте к грибам сливки, соус, приправьте солью и перцем. Перемешайте и охладите смесь. Когда начинка станет прохладной, добавьте натертый сыр и снова перемешайте.
6. Поделите фарш и начинку на 8 частей. На пищевой пленке распластайте часть фарша в тонкий пласт, выложите порцию начинки и аккуратно заверните, формируя котлету.
7. Готовые котлеты обваляйте в панировочных сухарях. Можно слегка сбрызнуть маслом или смазать кисточкой.
8. Выложите котлеты на противень и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 12-14 минут, пока они не станут золотистыми.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: