Горячие бутерброды – простой и сытный перекус. Для такого блюда можно использовать грибы, а также сыр. Получится очень аппетитное блюдо за копейки.

Идея приготовления горячих бутербродов с грибами и ветчиной опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб тостовый

крем-сыр

шампиньоны

лук

сулугуни или моцарелла

зелень

Способ приготовления:

1. Лук и грибы нарезать мелко.

2. Отправить на сковородку и жарить до готовности с добавлением соли, перца и масла.

3. Натереть моцареллу.

4 Нарезать зелень, добавить к грибам с луком.

5. Также добавить крем-сыр и все хорошо перемешать.

6. Противень застелить пергаментом или фольгой, выложить хлеб, а наверх начинку.

7. Отправить в духовую на 10-12 минут, при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: