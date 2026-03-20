Вкусные горячие бутерброды с грибами и сыром: делимся бюджетным рецептом
Горячие бутерброды – простой и сытный перекус. Для такого блюда можно использовать грибы, а также сыр. Получится очень аппетитное блюдо за копейки.
Идея приготовления горячих бутербродов с грибами и ветчиной опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб тостовый
- крем-сыр
- шампиньоны
- лук
- сулугуни или моцарелла
- зелень
Способ приготовления:
1. Лук и грибы нарезать мелко.
2. Отправить на сковородку и жарить до готовности с добавлением соли, перца и масла.
3. Натереть моцареллу.
4 Нарезать зелень, добавить к грибам с луком.
5. Также добавить крем-сыр и все хорошо перемешать.
6. Противень застелить пергаментом или фольгой, выложить хлеб, а наверх начинку.
7. Отправить в духовую на 10-12 минут, при температуре 180 градусов.
