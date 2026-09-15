Вкусные горячие бутерброды с курицей и сыром: как приготовить
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Когда обычные бутерброды уже надоели, их можно быстро превратить в горячую закуску. Для этого понадобится готовое куриное филе, немного сыра, яйцо и свежий помидор. Начинку нужно смешать, выложить на хлеб и запечь до румяной корочки. Такой вариант хорошо подходит для быстрого завтрака, обеда или перекуса.
Идея приготовления вкусных горячих бутербродов опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.
Ингредиенты:
- цельнозерновой хлеб – 2 ломтика
- варёное куриное филе – 100 г
- варёное яйцо – 1 шт.
- крем-сыр – 15 г
- твёрдый сыр – 15 г
- помидор – 1 шт.
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отварить куриное филе и яйцо. После этого дать им немного остыть и натереть на крупной терке.
2. Помидор нужно мелко нарезать. Твёрдый сыр натереть. В глубокой миске смешать куриное филе, яйцо, помидор, твёрдый сыр и крем-сыр.
3. Добавить соль и специи по вкусу, по желанию добавить немного измельчённой зелени.
4. Всё хорошо перемешать, чтобы начинка стала однородной.
5. Полученную смесь равномерно распределить по двум ломтикам хлеба.
6. Для приготовления в аэрогриле бутерброды нужно готовить при температуре 180 градусов около 10 минут. В духовке они запекаются при той же температуре примерно 20 минут.
7. Готовые горячие бутерброды с курицей и сыром нужно подавать сразу, пока сыр остаётся мягким и расплавленным.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: