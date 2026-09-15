Вкусные горячие бутерброды с курицей и сыром: как приготовить

Когда обычные бутерброды уже надоели, их можно быстро превратить в горячую закуску. Для этого понадобится готовое куриное филе, немного сыра, яйцо и свежий помидор. Начинку нужно смешать, выложить на хлеб и запечь до румяной корочки. Такой вариант хорошо подходит для быстрого завтрака, обеда или перекуса.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб – 2 ломтика

варёное куриное филе – 100 г

варёное яйцо – 1 шт.

крем-сыр – 15 г

твёрдый сыр – 15 г

помидор – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить куриное филе и яйцо. После этого дать им немного остыть и натереть на крупной терке.

2. Помидор нужно мелко нарезать. Твёрдый сыр натереть. В глубокой миске смешать куриное филе, яйцо, помидор, твёрдый сыр и крем-сыр.

3. Добавить соль и специи по вкусу, по желанию добавить немного измельчённой зелени.

4. Всё хорошо перемешать, чтобы начинка стала однородной.

5. Полученную смесь равномерно распределить по двум ломтикам хлеба.

6. Для приготовления в аэрогриле бутерброды нужно готовить при температуре 180 градусов около 10 минут. В духовке они запекаются при той же температуре примерно 20 минут.

7. Готовые горячие бутерброды с курицей и сыром нужно подавать сразу, пока сыр остаётся мягким и расплавленным.

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