Вкусные горячие бутерброды с курицей и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
807
Рецепт сытных горячих бутербродов
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Когда обычные бутерброды уже надоели, их можно быстро превратить в горячую закуску. Для этого понадобится готовое куриное филе, немного сыра, яйцо и свежий помидор. Начинку нужно смешать, выложить на хлеб и запечь до румяной корочки. Такой вариант хорошо подходит для быстрого завтрака, обеда или перекуса.

Идея приготовления вкусных горячих бутербродов опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Рецепт горячих бутербродов

Ингредиенты:

  • цельнозерновой хлеб – 2 ломтика
  • варёное куриное филе – 100 г
  • варёное яйцо – 1 шт.
  • крем-сыр – 15 г
  • твёрдый сыр – 15 г
  • помидор – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу
  • зелень – по желанию

Способ приготовления:

Готовим начинку

1. Сначала нужно отварить куриное филе и яйцо. После этого дать им немного остыть и натереть на крупной терке.

2. Помидор нужно мелко нарезать. Твёрдый сыр натереть. В глубокой миске смешать куриное филе, яйцо, помидор, твёрдый сыр и крем-сыр.

3. Добавить соль и специи по вкусу, по желанию добавить немного измельчённой зелени.

4. Всё хорошо перемешать, чтобы начинка стала однородной.

Выкладываем сверху полученную массу

5. Полученную смесь равномерно распределить по двум ломтикам хлеба.

6. Для приготовления в аэрогриле бутерброды нужно готовить при температуре 180 градусов около 10 минут. В духовке они запекаются при той же температуре примерно 20 минут.

7. Готовые горячие бутерброды с курицей и сыром нужно подавать сразу, пока сыр остаётся мягким и расплавленным.

Готовый бутерброд

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