Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,7 т.
Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Горячие бутерброды – одно из самых сытных и вкусных блюд, которые можно приготовить и на перекус, и на быстрый ужин. Для начинки подойдут овощи, мясо, колбаса, любой сыр.

Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и помидорами.

Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Ингредиенты:

  • мини-багет – 3 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр "моцарелла" – 250 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • оливковое масло

Для соуса "песто":

  • базилик – 40 г
  • кедровые орешки – 2 ст.л.
  • оливковое масло – 60 мл
  • тертый пармезан – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зуб.
  • сок лимона – 1 ст.л.
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

2. Мини-багеты разрезать поперек, смазать каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190 С.

Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Украсьте листочками базилика и подавайте!

Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты