Горячие бутерброды – одно из самых сытных и вкусных блюд, которые можно приготовить и на перекус, и на быстрый ужин. Для начинки подойдут овощи, мясо, колбаса, любой сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и помидорами.

Ингредиенты:

мини-багет – 3 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр "моцарелла" – 250 г

специи: соль, перец – по вкусу

оливковое масло

Для соуса "песто":

базилик – 40 г

кедровые орешки – 2 ст.л.

оливковое масло – 60 мл

тертый пармезан – 2 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

сок лимона – 1 ст.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.

2. Мини-багеты разрезать поперек, смазать каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190 С.

Украсьте листочками базилика и подавайте!

