Вкусные горячие бутерброды с оригинальной начинкой: делимся рецептом блюда за копейки
Горячие бутерброды – одно из самых сытных и вкусных блюд, которые можно приготовить и на перекус, и на быстрый ужин. Для начинки подойдут овощи, мясо, колбаса, любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- мини-багет – 3 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сыр "моцарелла" – 250 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- оливковое масло
Для соуса "песто":
- базилик – 40 г
- кедровые орешки – 2 ст.л.
- оливковое масло – 60 мл
- тертый пармезан – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Для соуса: все составляющие выложить в чашу блендера и перебить до однородной массы.
2. Мини-багеты разрезать поперек, смазать каждую половину соусом. Сверху выложить, чередуя, кружочки помидор и моцареллы. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и запечь 20 минут при 190 С.
Украсьте листочками базилика и подавайте!
