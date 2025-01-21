Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

Бутерброды – один из самых популярных видов завтраков во всем мире. Они готовятся очень быстро и только из любимых ингредиентов, которые должны быть в холодильнике.

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Как приготовить вкусные и сытные горячие бутерброды, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home. Можно использовать любимый сыр и мясные изделия.

Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

Ингредиенты

  • Батон
  • Колбаса
  • Сыр
  • Майонез

Способ приготовления

1. Колбасу нарезаем полосками, сыр натираем на большой терке.

Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

2. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем начинку на ломтики батона.

Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

4. Выпекаем в течение 10-15 минут при 180-200 градусах.

Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника

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