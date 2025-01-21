Видео дня
Вкусные и сытные бутерброды: что приготовить для пикника
Бутерброды – один из самых популярных видов завтраков во всем мире. Они готовятся очень быстро и только из любимых ингредиентов, которые должны быть в холодильнике.
Как приготовить вкусные и сытные горячие бутерброды, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home. Можно использовать любимый сыр и мясные изделия.
Ингредиенты
- Батон
- Колбаса
- Сыр
- Майонез
Способ приготовления
1. Колбасу нарезаем полосками, сыр натираем на большой терке.
2. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.
3. Выкладываем начинку на ломтики батона.
4. Выпекаем в течение 10-15 минут при 180-200 градусах.
На OBOZ.UA есть много рецептов завтраков: