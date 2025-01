Бутерброды – один из самых популярных видов завтраков во всем мире. Они готовятся очень быстро и только из любимых ингредиентов, которые должны быть в холодильнике.

Видео дня

Как приготовить вкусные и сытные горячие бутерброды, в Instagram рассказала фудблогерка с ником cook with me at home. Можно использовать любимый сыр и мясные изделия.

Ингредиенты

Батон

Колбаса

Сыр

Майонез

Способ приготовления

1. Колбасу нарезаем полосками, сыр натираем на большой терке.

2. Добавляем майонез и тщательно перемешиваем.

3. Выкладываем начинку на ломтики батона.

4. Выпекаем в течение 10-15 минут при 180-200 градусах.

На OBOZ.UA есть много рецептов завтраков: