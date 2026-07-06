Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
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Оладьи из кабачков – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы оладьи не были слишком жидкими, отожмите сок из кабачка. 

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачков с моцареллой.

Ингредиенты: 

  • кабачки 
  • моцарелла
  • специи
  • яйца
  • мука
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте сыр тертый, специи, яйца, муку, чеснок тертый, перемешайте.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

2. Пожарьте оладьи.

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

Подавайте со сметаной!

Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут

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