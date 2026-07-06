Вкусные кабачковые оладьи с сыром: делимся легким рецептом блюда за 10 минут
1 минута
1,6 т.
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Оладьи из кабачков – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы оладьи не были слишком жидкими, отожмите сок из кабачка.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачков с моцареллой.
Ингредиенты:
- кабачки
- моцарелла
- специи
- яйца
- мука
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте сыр тертый, специи, яйца, муку, чеснок тертый, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте со сметаной!
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