Оладьи из кабачков – идеальное блюдо для завтрака и перекуса. Для того, чтобы оладьи не были слишком жидкими, отожмите сок из кабачка.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, легких оладий из кабачков с моцареллой.

Ингредиенты:

кабачки

моцарелла

специи

яйца

мука

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите, добавьте сыр тертый, специи, яйца, муку, чеснок тертый, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

Подавайте со сметаной!

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