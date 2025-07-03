Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску
Именно сейчас время готовить разнообразные закуски из кабачков. Один из самых популярных вариантов – вкусные рулетики. Для начинки идеально подойдут обычные крабовые палочки.
Идея приготовления кабачковых рулетиков с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.Подавать можно с зеленью и майонезом.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- крабовые палочки – 200 г
- плавленые сырки – 2 шт.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец – по вкусу
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать тоненькими полосками.
2. Посолить, поперчить.
3. Каждую полоску обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах и обжарить с обеих сторон на сковороде до золотистого цвета.
4. Для начинки крабовые палочки разделить на волокна.
5. Добавить натертый плавленый сыр, чеснок, майонез и перемешать.
6. Выложить смесь на кабачок и завернуть в рулетик.
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