Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
120
Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

Именно сейчас время готовить разнообразные закуски из кабачков. Один из самых популярных вариантов – вкусные рулетики. Для начинки идеально подойдут обычные крабовые палочки.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.Подавать можно с зеленью и майонезом.

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • крабовые палочки – 200 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • майонез – 1 ст.л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец – по вкусу
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

1. Кабачок нарезать тоненькими полосками.

2. Посолить, поперчить.

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

3. Каждую полоску обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах и обжарить с обеих сторон на сковороде до золотистого цвета.

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

4. Для начинки крабовые палочки разделить на волокна.

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

5. Добавить натертый плавленый сыр, чеснок, майонез и перемешать.

6. Выложить смесь на кабачок и завернуть в рулетик.

Вкусные кабачковые рулетики с крабовой начинкой: как приготовить беспроигрышную летнюю закуску

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