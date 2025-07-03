Именно сейчас время готовить разнообразные закуски из кабачков. Один из самых популярных вариантов – вкусные рулетики. Для начинки идеально подойдут обычные крабовые палочки.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram.Подавать можно с зеленью и майонезом.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 100 г

крабовые палочки – 200 г

плавленые сырки – 2 шт.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец – по вкусу

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать тоненькими полосками.

2. Посолить, поперчить.

3. Каждую полоску обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах и обжарить с обеих сторон на сковороде до золотистого цвета.

4. Для начинки крабовые палочки разделить на волокна.

5. Добавить натертый плавленый сыр, чеснок, майонез и перемешать.

6. Выложить смесь на кабачок и завернуть в рулетик.

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