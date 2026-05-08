Все рецепты
Вкусные картофельные зразы по-новому: все дело в начинке
Самое вкусное, сытное и быстрое блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с грибами, луком, мясным фаршем, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных зраз, с сыром страчетелла.
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 2-3 ст. л. муки
- соль, перец по вкусу
- любимые специи
- пучок зеленого лука
- 150 г страчателлы от бренда
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Отварите картофель до готовности и разминаю в пюре. Дайте немного остыть, добавьте соль, перец, специи, мелко нарезанный зеленый лук и муку, замесите мягкое тесто.
2. Сформируйте небольшие шарики, во внутрь добавьте нежную страчателлу и аккуратно закройте, формируя зраз.
3. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяной, хрустящей корочки.
Подавайте горячими со сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: