Самое вкусное, сытное и быстрое блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с грибами, луком, мясным фаршем, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных зраз, с сыром страчетелла.

Ингредиенты:

600 г картофеля

2-3 ст. л. муки

соль, перец по вкусу

любимые специи

пучок зеленого лука

150 г страчателлы от бренда

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Отварите картофель до готовности и разминаю в пюре. Дайте немного остыть, добавьте соль, перец, специи, мелко нарезанный зеленый лук и муку, замесите мягкое тесто.

2. Сформируйте небольшие шарики, во внутрь добавьте нежную страчателлу и аккуратно закройте, формируя зраз.

3. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяной, хрустящей корочки.

Подавайте горячими со сметаной!

