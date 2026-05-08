Вкусные картофельные зразы по-новому: все дело в начинке

Ирина Мельниченко
Самое вкусное, сытное и быстрое блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с грибами, луком, мясным фаршем, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных зраз, с сыром страчетелла. 

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 2-3 ст. л. муки
  • соль, перец  по вкусу
  • любимые специи
  • пучок зеленого лука
  • 150 г страчателлы от бренда
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель до готовности и разминаю в пюре. Дайте немного остыть, добавьте соль, перец, специи, мелко нарезанный зеленый лук и муку, замесите мягкое тесто.

2. Сформируйте небольшие шарики, во внутрь добавьте нежную страчателлу и аккуратно закройте, формируя зраз. 

3. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяной, хрустящей корочки.

Подавайте горячими со сметаной!

