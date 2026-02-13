Все рецепты
Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса
Зразы с грибами – одно из самых вкусных блюд из картофеля. Готовятся зразы очень просто, очень важно при приготовлении – сделать удачное картофельное тесто.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных грибных зраз, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
Тесто:
- картофель для пюре
- яйцо
- специи
- мука
Начинка:
- грибы
- лук
- масло
- специи
Способ приготовления:
1. Сварите картофель, разомните в пюре, добавьте муку, яйцо, специи, перемешайте.
2. Порежьте грибы и лук, пожарьте, добавьте специи.
3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.
Подавайте со сметаной!
