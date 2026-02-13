Зразы с грибами – одно из самых вкусных блюд из картофеля. Готовятся зразы очень просто, очень важно при приготовлении – сделать удачное картофельное тесто.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных грибных зраз, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Тесто:

картофель для пюре

яйцо

специи

мука

Начинка:

грибы

лук

масло

специи

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, разомните в пюре, добавьте муку, яйцо, специи, перемешайте.

2. Порежьте грибы и лук, пожарьте, добавьте специи.

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

Подавайте со сметаной!

