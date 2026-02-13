Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
909
Рецепт зраз

Зразы с грибами – одно из самых вкусных блюд из картофеля. Готовятся зразы очень просто, очень важно при приготовлении – сделать удачное картофельное тесто. 

Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных грибных зраз, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Тесто: 

  • картофель для пюре
  • яйцо 
  • специи
  • мука

Начинка:

  • грибы 
  • лук
  • масло
  • специи

Способ приготовления: 

1. Сварите картофель, разомните в пюре, добавьте муку, яйцо, специи, перемешайте.

Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса

2. Порежьте грибы и лук, пожарьте, добавьте специи.

Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса

3. Сформируйте зразы, обжарьте до готовности.

Вкусные картофельные зразы с грибной начинкой: рецепт блюда для перекуса

Подавайте со сметаной!

Готовые зразы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты