Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще их можно вкусно консервировать с овощами и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных кабачков с шампиньонами.

Ингредиенты:

Кабачки 3 кг

Шампиньоны 1 кг

Лук, морковь по 0,5 кг

Соус "Сацебели" 1 баночка

Соль 2,5 ст.л.

Сахар 200 г

Растительное масло 200 мл

Уксус 9% 100 мл

Чесночная соль с травами и сухой молотый чеснок по вкусу

Способ приготовления:

1. В 10-литровую кастрюлю налейте 1 стакан растительного масла, добавьте туда морковь, нарезанную соломкой, и лук, тушите 5-7 минут.

2. Затем добавляете грибы (крупными кубиками), тушите 10 минут. Затем добавьте нарезанные крупными кубиками кабачки, сахар, 2,5 ст. л. соли, уксус, соус "Сацебели" и специи.

3. Все перемешайте и тушите 30-40 минут, после разложите по стерилизованным банкам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: