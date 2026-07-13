Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
378
Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски
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Кабачки – идеальные овощи для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще их можно вкусно консервировать с овощами и соусами.

Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных кабачков с шампиньонами.

Ингредиенты:

  • Кабачки 3 кг
  • Шампиньоны 1 кг
  • Лук, морковь по 0,5 кг
  • Соус "Сацебели" 1 баночка
  • Соль 2,5 ст.л.
  • Сахар 200 г
  • Растительное масло 200 мл
  • Уксус 9% 100 мл
  • Чесночная соль с травами и сухой молотый чеснок по вкусу

Способ приготовления: 

1. В 10-литровую кастрюлю налейте 1 стакан растительного масла, добавьте туда морковь, нарезанную соломкой, и лук, тушите 5-7 минут. 

Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

2. Затем добавляете грибы (крупными кубиками), тушите 10 минут. Затем добавьте нарезанные крупными кубиками кабачки, сахар, 2,5 ст. л. соли, уксус, соус "Сацебели" и специи. 

Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

3. Все перемешайте и тушите 30-40 минут, после разложите по стерилизованным банкам.

Вкусные консервированные кабачки с грибами на зиму: делимся рецептом пикантной закуски

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