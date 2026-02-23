Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост
В пост можно есть даже котлеты. Просто вместо мяса нужно использовать другой ингредиент. Он очень простой, бюджетный и питательный.
Идея приготовления постных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- фасоль – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- соль – 2 ч.л
- приправа прованские травы – 1 ч.л
- мука или панировочные сухари для панировки.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Фасоль отварить до готовности.
2. Выложить в блендер, добавить соль и прованские травы.
3. Взбить блендером.
4. Морковь натереть.
5. Лук измельчить.
5. Пожарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь. Жарить до мягкости.
6. Фасолевую массу соединить с зажаркой.
7. Мокрыми руками формировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.
8. Жарить на растительном масле на среднем огне.
9. Очень осторожно перевернуть двумя лопатками, потому что котлеты очень нежные.
10. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
11. Выложить на тарелку и дать немного остыть, чтобы котлеты снова схватились.
