В пост можно есть даже котлеты. Просто вместо мяса нужно использовать другой ингредиент. Он очень простой, бюджетный и питательный.

Идея приготовления постных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

фасоль – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль – 2 ч.л

приправа прованские травы – 1 ч.л

мука или панировочные сухари для панировки.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Фасоль отварить до готовности.

2. Выложить в блендер, добавить соль и прованские травы.

3. Взбить блендером.

4. Морковь натереть.

5. Лук измельчить.

5. Пожарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь. Жарить до мягкости.

6. Фасолевую массу соединить с зажаркой.

7. Мокрыми руками формировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.

8. Жарить на растительном масле на среднем огне.

9. Очень осторожно перевернуть двумя лопатками, потому что котлеты очень нежные.

10. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

11. Выложить на тарелку и дать немного остыть, чтобы котлеты снова схватились.

