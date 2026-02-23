Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

В пост можно есть даже котлеты. Просто вместо мяса нужно использовать другой ингредиент. Он очень простой, бюджетный и питательный.

Идея приготовления постных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

Ингредиенты:

  • фасоль – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • соль – 2 ч.л
  • приправа прованские травы – 1 ч.л
  • мука или панировочные сухари для панировки.
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

1. Фасоль отварить до готовности.

2. Выложить в блендер, добавить соль и прованские травы.

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

3. Взбить блендером.

4. Морковь натереть.

5. Лук измельчить.

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

5. Пожарить лук до золотистого цвета на растительном масле и добавить морковь. Жарить до мягкости.

6. Фасолевую массу соединить с зажаркой.

7. Мокрыми руками формировать шарики и обвалять в муке или панировочных сухарях.

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

8. Жарить на растительном масле на среднем огне.

9. Очень осторожно перевернуть двумя лопатками, потому что котлеты очень нежные.

10. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Вкусные котлеты без мяса: можно готовить в пост

11. Выложить на тарелку и дать немного остыть, чтобы котлеты снова схватились.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты