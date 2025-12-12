Из куриного филе можно приготовить сочные и очень сытные конвертики. Внутрь положите начинку из помидоров и сыра. Блюдо не будет жирным, потому что запекается в духовке.

Идея приготовления вкусных куриных конвертиков опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриная грудка – 2 шт.

сметана – 10-15 % или греческий йогурт – 3-4 ст.л.

помидоры – 2 шт.

панировочные сухари или хрустящая корочка – 3-4 ст.л.

твердый сыр – около 100 г (по вкусу)

соль, перец, паприка, чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную грудку измельчить в блендере или прокрутить на мясорубке, посолить и приправить специями.

2. Бумагу для выпекания обязательно смазать, чтобы не прилипало.

3. Сформировать конвертики: на слой куриного фарша выложить ложку сметаны или йогурта, кружочек помидора, немного сыра.

4. Сверху накрыть вторым слоем фарша, смазать сметаной и посыпать хрустящей корочкой.

5. Выпекать при температуре 180°C около 25-30 минут, до золотистой корочки.

