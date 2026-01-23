Ленивые голубцы – лучшее блюдо для сытного и вкусного ужина. Для приготовления вам понадобится рис и рубленная капуста, мясной фарш, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцом с рисом, капустой и фаршем.

Ингредиенты:

мясо (свинина/говядина) – 1 кг

рис – 375 г (2 ст.)

лук – 3 шт.

морковь – 2 шт.

капуста – 500 г

специи: соль, перец, к мясу, паприка – по вкусу

мука – для обкатки

масло – для жарки

Для заливки:

сметана – 1/2 л

томаты без кожуры в своем соку перемолотые – 1/2 л (если нет, то 2 ст.л. томатной пасты + 1/2 л воды),

специи: соль, перец, хмели сунели – по вкусу

Способ приготовления:

1. Основа: мяссо перемолоть на фарш. Рис хорошо промыть и сварить до готовности (20 мин., на медленном огне после того как закипел). Лук порезать, морковь потереть на крупной терке. На 3 ст.л. масла, на небольшом огне обжариваем до прозрачности и смягчения лук, добавляем морковь и жарим вместе еще несколько минут. Капусту мелко режем и подтушиваем до мягкости на 2 ст.л. масла на небольшом огне. В большой миске вымешиваем до однородности фарш, сваренный рис, зажарку, капусту и специи.

2. Соус: в мисочку насыпаем муку, разогреваем масло на сковородке. Из массы формируем котлетки, обкатываем в муке и жарим на среднем огне с двух сторон, до легкой золотистости. Надо чтобы масса лишь "схватилась", не жарить до готовности, голубцы еще будут тушиться и успеют приготовиться.

3. Когда готовы котлетки, готовим заливку. Для этого объединяем и хорошо перемешиваем все составляющие. На дно формы для запекания даем несколько ложек заливки, выкладываем наши "голубцы", заливаем оставшимся соусом и запекаем в предварительно разогретой до 200С духовке до готовности – около 30 минут, после того момента, как соус начал "булькать".

