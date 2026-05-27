Вкусные ленивые хачапури на сковороде: делимся легким рецептом блюда для перекуса
Хачапури – одно из самых простых и при этом вкусных блюд из теста. Для еще более насыщенного вкуса нужно добавить в тесто много сыра или творога.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и очень вкусных хачапури на сковороде, с сыром.
Ингредиенты для теста:
- Мука 450 г муки
- Кефир 280 г
- Яйцо 1 шт.
- Масло растительное 20 г
- Соль 1/4 ч. л.
- Сахар 1 ч. л.
- Разрыхлитель 10 г
Начинка:
- Моцарелла 200 г
- Сулугуни 200 г
Способ приготовления:
1. В миске смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Далее добавляем разрыхлитель и постепенно вводим муку к жидким ингредиентам. Замешиваем мягкое тесто и оставляем отдохнуть на 15-30 минут. Сыр натираем на крупной терке и перемешиваем до однородности.
2. Делим тесто на 4 части. Каждую часть раскатываем в круг, кладем внутрь сырную начинку, защипываем края и еще раз аккуратно раскатываем.
3. Жарим на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
4. Горячие хачапури сразу смазываем сливочным маслом.
