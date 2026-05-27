Хачапури – одно из самых простых и при этом вкусных блюд из теста. Для еще более насыщенного вкуса нужно добавить в тесто много сыра или творога.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом ленивых и очень вкусных хачапури на сковороде, с сыром.

Ингредиенты для теста:

Мука 450 г муки

Кефир 280 г

Яйцо 1 шт.

Масло растительное 20 г

Соль 1/4 ч. л.

Сахар 1 ч. л.

Разрыхлитель 10 г

Начинка:

Моцарелла 200 г

Сулугуни 200 г

Способ приготовления:

1. В миске смешиваем кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Далее добавляем разрыхлитель и постепенно вводим муку к жидким ингредиентам. Замешиваем мягкое тесто и оставляем отдохнуть на 15-30 минут. Сыр натираем на крупной терке и перемешиваем до однородности.

2. Делим тесто на 4 части. Каждую часть раскатываем в круг, кладем внутрь сырную начинку, защипываем края и еще раз аккуратно раскатываем.

3. Жарим на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

4. Горячие хачапури сразу смазываем сливочным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: