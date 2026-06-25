Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто
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Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто, а также – не целое яйцо, а желток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных ленивых вареников, которые не распадаются.
Ингредиенты:
- творог 500 г
- яйцо 1 шт.
- соль
- сахар 1,5 ст. л.
- мука 130 г
- ванильный сахар 1 пачка
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйцо, соль, сахар, ванильный сахар и муку. Замесите мягкое тесто.
2. Разделите тесто на 3-4 части, сформируйте жгутики и нарежьте небольшими кусочками. По желанию можно сделать маленькие шарики. Вареники можно готовить сразу или заморозить на потом.
3. Варите в кипящей подсоленной воде, осторожно помешивая. Когда они всплывут – проварите ещё примерно 1,5-2 минуты.
Подавайте со сливочным маслом, сметаной, сахаром, вареньем или ягодами – как больше нравится.
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