Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
960
Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто
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Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто, а также – не целое яйцо, а желток.

Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных ленивых вареников, которые не распадаются.

Ингредиенты: 

  • творог 500 г
  • яйцо 1 шт.
  • соль 
  • сахар 1,5 ст. л.
  • мука 130 г
  • ванильный сахар 1 пачка

Способ приготовления: 

1. К творогу добавьте яйцо, соль, сахар, ванильный сахар и муку. Замесите мягкое тесто.

Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

2. Разделите тесто на 3-4 части, сформируйте жгутики и нарежьте небольшими кусочками. По желанию можно сделать маленькие шарики. Вареники можно готовить сразу или заморозить на потом.

Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

3. Варите в кипящей подсоленной воде, осторожно помешивая. Когда они всплывут – проварите ещё примерно 1,5-2 минуты.

Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

Подавайте со сливочным маслом, сметаной, сахаром, вареньем или ягодами – как больше нравится.

Вкусные ленивые вареники, которые не распадаются: рассказываем, какой ингредиент не нужно добавлять в тесто

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