Ленивые вареники – идеальный вариант блюда для завтрака и перекуса. Для того, чтобы они не распадались, кулинары советуют не добавлять много сахара в тесто, а также – не целое яйцо, а желток.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных ленивых вареников, которые не распадаются.

Ингредиенты:

творог 500 г

яйцо 1 шт.

соль

сахар 1,5 ст. л.

мука 130 г

ванильный сахар 1 пачка

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйцо, соль, сахар, ванильный сахар и муку. Замесите мягкое тесто.

2. Разделите тесто на 3-4 части, сформируйте жгутики и нарежьте небольшими кусочками. По желанию можно сделать маленькие шарики. Вареники можно готовить сразу или заморозить на потом.

3. Варите в кипящей подсоленной воде, осторожно помешивая. Когда они всплывут – проварите ещё примерно 1,5-2 минуты.

Подавайте со сливочным маслом, сметаной, сахаром, вареньем или ягодами – как больше нравится.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: