Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

Вареники – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто для вареников можно делать на кефире, молоке, кипятке. А начинка может быть абсолютно любой, от соленых – капуста, мясо, грибы, сыр, фасоль, к сладким – вишни, творог с изюмом, мак, клубника. 

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных вареников с на заварном тесте, с творогом и вишнями.

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 330 мл кипятка
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1,5 ст.л. мака
  • 60 г масла

Для творожной начинки:

  • 180 г творога, 1 ст.л. сахара, 1 яйцо (яйцо по желанию)

Дополнительно: 

  • вишни размороженные, крахмал, сахар

Способ приготовления: 

1. Муку, соль, сахар, мак соединяем, добавляем кипяток и масло, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Оставляем тесто отдохнуть на 30 минут.

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

2. Для творожной начинки соединяем все ингредиенты, и по желанию также для вишневой соединяем вишни размороженные, сахар и крахмал.

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

3. Готовое тесто делим на 2 части, каждую тоненько раскатываем, вырезаем кружочки и наполняем начинкой.

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

4. Варим от закипания 2-3 минуты, обязательно подаем с кусочком масла и сметаной!

Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты