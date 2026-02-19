Вкусные маковые вареники с творогом и вишнями: рецепт удачного заварного теста
Вареники – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто для вареников можно делать на кефире, молоке, кипятке. А начинка может быть абсолютно любой, от соленых – капуста, мясо, грибы, сыр, фасоль, к сладким – вишни, творог с изюмом, мак, клубника.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных вареников с на заварном тесте, с творогом и вишнями.
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 330 мл кипятка
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1,5 ст.л. мака
- 60 г масла
Для творожной начинки:
- 180 г творога, 1 ст.л. сахара, 1 яйцо (яйцо по желанию)
Дополнительно:
- вишни размороженные, крахмал, сахар
Способ приготовления:
1. Муку, соль, сахар, мак соединяем, добавляем кипяток и масло, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Оставляем тесто отдохнуть на 30 минут.
2. Для творожной начинки соединяем все ингредиенты, и по желанию также для вишневой соединяем вишни размороженные, сахар и крахмал.
3. Готовое тесто делим на 2 части, каждую тоненько раскатываем, вырезаем кружочки и наполняем начинкой.
4. Варим от закипания 2-3 минуты, обязательно подаем с кусочком масла и сметаной!
