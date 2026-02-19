Вареники – блюдо, которое умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что тесто для вареников можно делать на кефире, молоке, кипятке. А начинка может быть абсолютно любой, от соленых – капуста, мясо, грибы, сыр, фасоль, к сладким – вишни, творог с изюмом, мак, клубника.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных вареников с на заварном тесте, с творогом и вишнями.

Ингредиенты:

500 г муки

330 мл кипятка

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1,5 ст.л. мака

60 г масла

Для творожной начинки:

180 г творога, 1 ст.л. сахара, 1 яйцо (яйцо по желанию)

Дополнительно:

вишни размороженные, крахмал, сахар

Способ приготовления:

1. Муку, соль, сахар, мак соединяем, добавляем кипяток и масло, замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. Оставляем тесто отдохнуть на 30 минут.

2. Для творожной начинки соединяем все ингредиенты, и по желанию также для вишневой соединяем вишни размороженные, сахар и крахмал.

3. Готовое тесто делим на 2 части, каждую тоненько раскатываем, вырезаем кружочки и наполняем начинкой.

4. Варим от закипания 2-3 минуты, обязательно подаем с кусочком масла и сметаной!

