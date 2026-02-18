Мясные тефтели – одно из самых вкусных и сытных мясных блюд, которое может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, главное – сделать вкусную, густую подливу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных мясных тефтелей с вкусным соусом из томатной пасты.

Ингредиенты:

мясной фарш (говядина, свинина или смесь)

измельченный лук

чеснок

соль

перец

панировочные сухари вымоченные в молоке или воде

Для соуса:

томатная паста или протертые помидоры (пассата

лук

чеснок

специи (базилик, орегано, паприка) и немного сахара для баланса вкуса

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с тертым чесноком, луком, специями и сухарями.

2. Скатайте шарики и обжарьте.

3. Смешайте все для соуса, вылейте к тефтелям и готовьте на медленном огне около 15-50 минут (в зависимости от размера) до загустения подливы.

