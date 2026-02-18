Все рецепты
Вкусные мясные тефтели для ужина: рецепт сытного блюда за 20 минут
Мясные тефтели – одно из самых вкусных и сытных мясных блюд, которое может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, главное – сделать вкусную, густую подливу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных мясных тефтелей с вкусным соусом из томатной пасты.
Ингредиенты:
- мясной фарш (говядина, свинина или смесь)
- измельченный лук
- чеснок
- соль
- перец
- панировочные сухари вымоченные в молоке или воде
Для соуса:
- томатная паста или протертые помидоры (пассата
- лук
- чеснок
- специи (базилик, орегано, паприка) и немного сахара для баланса вкуса
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с тертым чесноком, луком, специями и сухарями.
2. Скатайте шарики и обжарьте.
3. Смешайте все для соуса, вылейте к тефтелям и готовьте на медленном огне около 15-50 минут (в зависимости от размера) до загустения подливы.
