Вкусные рулетики из баклажанов в духовке: делимся рецептом летней закуски
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В сезон баклажанов особенно хочется готовить простые, но эффектные блюда, которые подойдут и для семейного ужина, и для праздничного стола. Рулетики из баклажанов с сочной мясной начинкой и расплавленной моцареллой получаются сытными, ароматными и очень нежными. Запекание в томатном соусе делает овощи ещё сочнее, а сырная корочка придаёт блюду аппетитный вид. Такой рецепт станет отличной идеей для летнего меню.
Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице anna.simiachko в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- говяжий или куриный фарш – 300 г
- моцарелла – 200 г
Для томатного соуса:
- томаты в собственном соку – 300 г
- базилик свежий или сушеный – 1-2 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – 1 ч.л.
- черный молотый перец – по вкусу
Для начинки:
- сушеный чеснок – по вкусу
- паприка – по вкусу
- вода – 6-7 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками толщиной примерно 0,5 см.
2. Хорошо разогрейте сковороду и быстро обжарьте ломтики баклажанов с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки. Долго жарить не нужно – достаточно нескольких секунд с каждой стороны.
3. В фарш добавьте сушеный чеснок, паприку, соль, перец и воду. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Благодаря воде начинка останется сочной после запекания.
4. На каждую ломтик баклажана равномерно выложите немного фарша и аккуратно сверните рулетик.
5. Для соуса измельчите в блендере помидоры в собственном соку, базилик, чеснок, соль и черный перец.
6. Вылейте томатный соус на дно формы для запекания и плотно выложите сверху рулетики.
7. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 25-30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
8. За несколько минут до окончания приготовления снимите фольгу, посыпьте рулетики натертой или нарезанной моцареллой и верните в духовку, чтобы сыр полностью расплавился и слегка подрумянился.
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