В сезон баклажанов особенно хочется готовить простые, но эффектные блюда, которые подойдут и для семейного ужина, и для праздничного стола. Рулетики из баклажанов с сочной мясной начинкой и расплавленной моцареллой получаются сытными, ароматными и очень нежными. Запекание в томатном соусе делает овощи ещё сочнее, а сырная корочка придаёт блюду аппетитный вид. Такой рецепт станет отличной идеей для летнего меню.

Идея приготовления вкусных рулетиков из баклажанов опубликована на странице anna.simiachko в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

говяжий или куриный фарш – 300 г

моцарелла – 200 г

Для томатного соуса:

томаты в собственном соку – 300 г

базилик свежий или сушеный – 1-2 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец – по вкусу

Для начинки:

сушеный чеснок – по вкусу

паприка – по вкусу

вода – 6-7 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками толщиной примерно 0,5 см.

2. Хорошо разогрейте сковороду и быстро обжарьте ломтики баклажанов с обеих сторон до появления легкой золотистой корочки. Долго жарить не нужно – достаточно нескольких секунд с каждой стороны.

3. В фарш добавьте сушеный чеснок, паприку, соль, перец и воду. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Благодаря воде начинка останется сочной после запекания.

4. На каждую ломтик баклажана равномерно выложите немного фарша и аккуратно сверните рулетик.

5. Для соуса измельчите в блендере помидоры в собственном соку, базилик, чеснок, соль и черный перец.

6. Вылейте томатный соус на дно формы для запекания и плотно выложите сверху рулетики.

7. Накройте форму фольгой и запекайте примерно 25-30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

8. За несколько минут до окончания приготовления снимите фольгу, посыпьте рулетики натертой или нарезанной моцареллой и верните в духовку, чтобы сыр полностью расплавился и слегка подрумянился.

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