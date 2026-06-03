Капуста может стать основой не только для салатов или голубцов, но и для оригинального горячего блюда. Стейки из капусты с фаршем в духовке получаются сочными, сытными и очень ароматными. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой вариант отлично подойдет для семейного ужина или питательного обеда.

Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 небольшой кочан

фарш – 600 г

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

лук – 1 небольшой

масло – для смазывания

вода – несколько столовых ложек для противня

Для сырной намазки:

твердый сыр – 150 г

майонез или сметана – 2 ст.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Капусту разрежьте на крупные части толщиной не менее одного сантиметра, чтобы куски хорошо держали форму во время запекания.

2. Выложите капустные стейки на противень, застеленный пергаментом. Посолите, поперчите, добавьте сушеный чеснок и слегка сбрызните маслом.

3. Для начинки смешайте фарш с измельченным луком, солью, перцем, сушеным чесноком и копченой паприкой. Тщательно вымесите массу до однородности.

4. Выложите фарш поверх каждого куска капусты и слегка прижмите руками, чтобы начинка хорошо держалась.

5. На противень налейте немного воды. Накройте блюдо фольгой или пергаментом и поставьте в разогретую духовку.

6. Запекайте примерно один час при температуре 180 градусов или до желаемой мягкости капусты.

7. Тем временем приготовьте сырную намазку. Для этого смешайте натертый сыр, майонез или сметану, горчицу в зернах и сушеный чеснок.

8. Когда капуста станет мягкой, достаньте противень из духовки. Равномерно распределите сырную смесь поверх фарша.

9. Верните блюдо в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

10. Готовые стейки из капусты можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнить свежими овощами. Благодаря простому способу приготовления и удачному сочетанию ингредиентов этот рецепт легко станет одним из фаворитов домашнего меню.

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