Вкусные тарталетки для праздничного стола за 5 минут: делимся рецептом закуски
Самая простая и быстрая закуска, которая подходит для праздничного стола – тарталетки. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с легкой начинкой из печени трески.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 плавленых сырка
- печень трески 120 г
- 1 ст. л майонеза
- 16 тарталеток
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и яйца, добавьте печень трески, майонез и перемешайте.
2. Начините тарталетки и поставьте в холодильник.
