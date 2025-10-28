Вкусные тарталетки для праздничного стола за 5 минут: делимся рецептом закуски

Самая простая и быстрая закуска, которая подходит для праздничного стола – тарталетки. Готовить их можно с абсолютно разными начинками, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с легкой начинкой из печени трески.

Ингредиенты:

2 яйца

2 плавленых сырка

печень трески 120 г

1 ст. л майонеза

16 тарталеток

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и яйца, добавьте печень трески, майонез и перемешайте.

2. Начините тарталетки и поставьте в холодильник.

