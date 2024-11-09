Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

Тарталетки – это отличный вариант праздничной закуски. Можно сочетать различные любимые ингредиенты и идеально разнообразить меню. К тому же, это очень элементарно и вкусно.

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Идея приготовления праздничных тарталеток с креветками опубликована на странице фудблогера Дарьи Силиной (man darinka.food) в Instagram. Морепродукты пригодятся варено-мороженые.

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

Ингредиенты:

  • креветки варено-мороженые – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • свежий огурец – 1 шт.
  • плавленый творог – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • тарталетки – 8 шт.
  • майонез или натуральный йогурт – 1 ст.л.
  • свежий укроп – 1-2 веточки
  • черный душистый перец – 1-2 горошины
  • лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

1. Варено-мороженые креветки опустить в кипящую воду с добавлением черного душистого перца и лаврового листа, проварить в течение 1-2 минут.

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

2. Куриные яйца сварить вкрутую, измельчить на терке с большим полотном. Плавленый сыр измельчить на крупной терке, добавить в тертые яйца.

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

3. Остывшие до комнатной температуры креветки почистить. Часть морепродуктов оставят для украшения тарталеток. Остальные креветки мелко порезать, добавить в яично-творожную смесь.

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

4. В полученную смесь добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока и майонез. По желанию в начинку можно добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешать ингредиенты.

5. Наполнить тарталетку начинкой. Свежий огурец нарезать тонкими полукольцами.

Вкусные тарталетки с креветками для праздничного стола: закуска, которая точно поразит ваших гостей

6. В каждую тарталетку вставить кусочек свежего огурца. Дополнить закуску очищенными креветками.

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