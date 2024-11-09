Тарталетки – это отличный вариант праздничной закуски. Можно сочетать различные любимые ингредиенты и идеально разнообразить меню. К тому же, это очень элементарно и вкусно.

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Идея приготовления праздничных тарталеток с креветками опубликована на странице фудблогера Дарьи Силиной (man darinka.food) в Instagram. Морепродукты пригодятся варено-мороженые.

Ингредиенты:

креветки варено-мороженые – 200 г

яйца – 2 шт.

свежий огурец – 1 шт.

плавленый творог – 100 г

чеснок – 1 зубчик

тарталетки – 8 шт.

майонез или натуральный йогурт – 1 ст.л.

свежий укроп – 1-2 веточки

черный душистый перец – 1-2 горошины

лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Варено-мороженые креветки опустить в кипящую воду с добавлением черного душистого перца и лаврового листа, проварить в течение 1-2 минут.

2. Куриные яйца сварить вкрутую, измельчить на терке с большим полотном. Плавленый сыр измельчить на крупной терке, добавить в тертые яйца.

3. Остывшие до комнатной температуры креветки почистить. Часть морепродуктов оставят для украшения тарталеток. Остальные креветки мелко порезать, добавить в яично-творожную смесь.

4. В полученную смесь добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока и майонез. По желанию в начинку можно добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешать ингредиенты.

5. Наполнить тарталетку начинкой. Свежий огурец нарезать тонкими полукольцами.

6. В каждую тарталетку вставить кусочек свежего огурца. Дополнить закуску очищенными креветками.

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