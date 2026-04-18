Вкусные яблочные оладьи на идеальном тесте на кефире: делимся рецептом
Оладьи – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить их на кефире. А для яркого вкуса добавьте тертое яблоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных яблочных оладий, которые готовятся на кефире.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- кефир 2,5% – 400 мл
- мука – 250-270 г
- сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
- соль – щепотка
- яблоки (средние) – 4 шт.
- масло/масло гхи – для жарки
Способ приготовления:
1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков.
2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.
3. Жарьте оладьи на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: