Оладьи – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить их на кефире. А для яркого вкуса добавьте тертое яблоко.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

кефир 2,5% – 400 мл

мука – 250-270 г

сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

соль – щепотка

яблоки (средние) – 4 шт.

масло/масло гхи – для жарки

Способ приготовления:

1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков.

2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.

3. Жарьте оладьи на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.

