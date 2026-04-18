Вкусные яблочные оладьи на идеальном тесте на кефире: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Оладьи – лучшее блюдо для вкусного и сытного завтрака. Для того, чтобы они были пышными и вкусными, кулинары советуют готовить их на кефире. А для яркого вкуса добавьте тертое яблоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных яблочных оладий, которые готовятся на кефире. 

Ингредиенты: 

  • яйца – 3 шт.
  • кефир 2,5% – 400 мл
  • мука – 250-270 г
  • сахар (в зависимости от кислоты яблок) – 100-150 г
  • разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • соль – щепотка
  • яблоки (средние) – 4 шт.
  • масло/масло гхи – для жарки

Способ приготовления: 

1. В миску к муке выложить разрыхлитель, соль, сахар и хорошо перемешать. Добавить яйца, кефир, и хорошо вымешать венчиком. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны, без комочков. 

2. Яблоки почистить от кожуры и потереть на крупную терку прямо в тесто, помешивая за каждым разом, чтобы яблоки не темнели. Перемешать до однородности.

3. Жарьте оладьи на разогретой с небольшим количеством масла сковороде на небольшом огне с двух сторон до румяности.

