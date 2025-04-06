Вкусные запеченные ребрышки барбекю: блюдо на каждый день и к праздничному столу
Ребрышки – очень универсальный продукт. Такое мясо можно очень вкусно запечь в специях и соусе. Это получится сделать очень быстро и вкусно. Можно использовать духовку или в мультипечке.
Идея приготовления быстрого рецепта ребрышек опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- ребра мясные – 700 г
- специи барбекю – по вкусу
- соль – по вкусу
- соус териаки
Способ приготовления:
1. Ребрышки помыть и снять с них пленку.
2. Добавить специи барбекю и посолить, равномерно растереть по всей поверхности.
3. Смазать соусом терияки со всех сторон.
4. Оставить мариноваться на час, но лучше на всю ночь.
5. Достать промаринированные ребрышки и выложить ребрами вниз в корзину мультипечи.
6. Ставить на t180 градусов на 16 минут.
7. Затем перевернуть, смазать соусом терияки и снова поставить на 24 минуты при температуре 160 градусов.
8. Также ребрышки можно приготовить в обычной духовке.
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