Ребрышки – очень универсальный продукт. Такое мясо можно очень вкусно запечь в специях и соусе. Это получится сделать очень быстро и вкусно. Можно использовать духовку или в мультипечке.

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Идея приготовления быстрого рецепта ребрышек опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Ингредиенты:

ребра мясные – 700 г

специи барбекю – по вкусу

соль – по вкусу

соус териаки

Способ приготовления:

1. Ребрышки помыть и снять с них пленку.

2. Добавить специи барбекю и посолить, равномерно растереть по всей поверхности.

3. Смазать соусом терияки со всех сторон.

4. Оставить мариноваться на час, но лучше на всю ночь.

5. Достать промаринированные ребрышки и выложить ребрами вниз в корзину мультипечи.

6. Ставить на t180 градусов на 16 минут.

7. Затем перевернуть, смазать соусом терияки и снова поставить на 24 минуты при температуре 160 градусов.

8. Также ребрышки можно приготовить в обычной духовке.

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