Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, бобовых. А для более сытного варианта лучше всего добавлять белковые продукты, например, филе, рыбу, сыр, яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из филе, овощей и лука.

Ингредиенты:

красный лук – 2 шт.

лимонный сок – 1 ст.л.

укроп – пучок

болгарский перец – 1 шт.

куриное филе – 400 г

специи: соль, перец – по вкусу

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком. Через 5 мин. слить воду и промыть холодной водой. Добавить лимонный сок, нарезанный укроп и перемешать. Перец нарезать полосками.

3. Отварное охлажденное куриное филе разделить на волокна или нарезать полосками. В миску выложить подготовленные лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать.

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