Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента
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Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, бобовых. А для более сытного варианта лучше всего добавлять белковые продукты, например, филе, рыбу, сыр, яйца.

Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата из филе, овощей и лука.

Ингредиенты:

  • красный лук – 2 шт.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • укроп – пучок
  • болгарский перец – 1 шт.
  • куриное филе – 400 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде.

Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента

2. Красный лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком. Через 5 мин. слить воду и промыть холодной водой. Добавить лимонный сок, нарезанный укроп и перемешать. Перец нарезать полосками.

Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента

3. Отварное охлажденное куриное филе разделить на волокна или нарезать полосками. В миску выложить подготовленные лук, перец, филе и перемешать. Добавить специи, майонез и еще раз хорошо перемешать.

Вкусный белковый салат, который можно есть вечером: понадобится три главных ингредиента

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