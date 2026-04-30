Домашний паштет – это простая альтернатива магазинным намазкам, которую легко приготовить самостоятельно. Такое блюдо хорошо подходит для завтраков, перекусов или быстрых бутербродов. Куриная печень дает нежную текстуру и насыщенный вкус без лишних ингредиентов. Рецепт не требует сложных шагов и доступен даже для начинающих. В результате получается универсальная закуска, которая подходит большинству.

Идея приготовления вкусного домашнего паштета из куриной печени опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

сливочное масло – 30 г

морковь – 50 г

лук – 90 г

чеснок – 1-2 зубчика

соевый соус – 2 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощи: нарежьте морковь, лук и чеснок небольшими кусочками.

2. Растопите сливочное масло на сковородке, выложите овощи и обжарьте их до мягкости, чтобы они стали ароматными и слегка золотистыми.

3. Добавьте куриную печень, предварительно очищенную и промытую.

4. Влейте соевый соус, при необходимости подсолите и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 30-35 минут до полной готовности печени.

5. Готовую массу немного остудите, после чего перебейте блендером до однородной кремовой консистенции. По желанию можно добавить еще немного сливочного масла для более нежной текстуры.

6. Подавайте паштет охлажденным, намазывая на хлеб или тосты. Он хорошо хранится в холодильнике и подходит для быстрых перекусов.

