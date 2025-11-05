Вкусный домашний соус из клюквы к мясу: как приготовить
Домашний клюквенный соус – это простая и одновременно изысканная добавка, которая превращает любое блюдо из мяса в нечто особенное. Он имеет приятный кисло-сладкий вкус, прекрасно сочетается со стейком, индейкой, курицей или даже сырной тарелкой. Такой соус легко готовится из доступных ингредиентов и не требует сложного процесса приготовления. Его аромат и насыщенный цвет точно украсят ваш стол и удивят гостей.
Идея приготовления вкусного домашнего соуса из клюквы опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- клюква – 250 г
- сахар – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- сок апельсина – из 1 шт.
- цедра апельсина – 1 ч.л.
- красное вино – 80 мл.
- корица – щепотка
- соль – щепотка
- лук – 1 небольшой
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный лук и тушите 3-4 минуты до прозрачности.
2. Добавьте клюкву, влейте апельсиновый сок и красное вино.
3. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не закипит.
4. Добавьте сахар, мед, цедру, соль и корицу. Уменьшите огонь и варите еще 3-4 минуты, чтобы соус загустел.
5. Перебейте массу блендером до однородной консистенции.
6. По желанию перетрите через сито, чтобы соус стал еще более нежным.
7. Готовый клюквенный соус имеет приятный баланс кислинки и сладости.
8. Его подают к стейку, утке, индейке или курице. Также он прекрасно подходит к сырам или праздничным блюдам. Это универсальный рецепт, который обязательно станет любимым в вашей кулинарной коллекции.
