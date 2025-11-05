Домашний клюквенный соус – это простая и одновременно изысканная добавка, которая превращает любое блюдо из мяса в нечто особенное. Он имеет приятный кисло-сладкий вкус, прекрасно сочетается со стейком, индейкой, курицей или даже сырной тарелкой. Такой соус легко готовится из доступных ингредиентов и не требует сложного процесса приготовления. Его аромат и насыщенный цвет точно украсят ваш стол и удивят гостей.

Идея приготовления вкусного домашнего соуса из клюквы опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

клюква – 250 г

сахар – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

сок апельсина – из 1 шт.

цедра апельсина – 1 ч.л.

красное вино – 80 мл.

корица – щепотка

соль – щепотка

лук – 1 небольшой

сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте мелко нарезанный лук и тушите 3-4 минуты до прозрачности.

2. Добавьте клюкву, влейте апельсиновый сок и красное вино.

3. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не закипит.

4. Добавьте сахар, мед, цедру, соль и корицу. Уменьшите огонь и варите еще 3-4 минуты, чтобы соус загустел.

5. Перебейте массу блендером до однородной консистенции.

6. По желанию перетрите через сито, чтобы соус стал еще более нежным.

7. Готовый клюквенный соус имеет приятный баланс кислинки и сладости.

8. Его подают к стейку, утке, индейке или курице. Также он прекрасно подходит к сырам или праздничным блюдам. Это универсальный рецепт, который обязательно станет любимым в вашей кулинарной коллекции.

