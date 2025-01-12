Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт
Современные салаты часто становятся жемчужинами праздничного стола, ведь имеют не только непревзойденный вкус, но и очень красивый вид. Поэтому следует иметь в своей кулинарной книге подборку из этих блюд, чтобы радовать своих родных чудесным разнообразием.
Как приготовить вкусный и легкий современный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. Она получится очень вкусной и точно украсит стол.
Ингредиенты
- Микс салата
- Креветки
- Авокадо
- Сливочный сыр
- Томаты черри
- Сушеный чеснок
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло
- Соевый соус
- Сок лимона
- Горчица в зернах
Способ приготовления
1. Зелень салата промыть, просушить и выложить на тарелку. Добавить помидоры.
2. Креветки почистить, удалить кишечник, промыть и замариновать в соли, чесноке и оливковом масле.
3. Поджарить на разогретой сковороде по 2 мин. с каждой стороны.
4. Мякоть авокадо пробить блендером со сливочным сыром в пропорции 1:1.
5. Добавить соль и перец. Перемешать и выложить салат с помощью кулинарного мешка или ложкой.
6. Добавить заправку и подавать на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: