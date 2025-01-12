Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
426
Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

Современные салаты часто становятся жемчужинами праздничного стола, ведь имеют не только непревзойденный вкус, но и очень красивый вид. Поэтому следует иметь в своей кулинарной книге подборку из этих блюд, чтобы радовать своих родных чудесным разнообразием.

Видео дня

Как приготовить вкусный и легкий современный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. Она получится очень вкусной и точно украсит стол.

Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

Ингредиенты

  • Микс салата
  • Креветки
  • Авокадо
  • Сливочный сыр
  • Томаты черри
  • Сушеный чеснок

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло
  • Соевый соус
  • Сок лимона
  • Горчица в зернах

Способ приготовления

1. Зелень салата промыть, просушить и выложить на тарелку. Добавить помидоры.

2. Креветки почистить, удалить кишечник, промыть и замариновать в соли, чесноке и оливковом масле.

Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

3. Поджарить на разогретой сковороде по 2 мин. с каждой стороны.

4. Мякоть авокадо пробить блендером со сливочным сыром в пропорции 1:1.

Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

5. Добавить соль и перец. Перемешать и выложить салат с помощью кулинарного мешка или ложкой.

Вкусный и легкий салат, на который не нужно ничего отваривать: рецепт

6. Добавить заправку и подавать на стол.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов:

Рецептысалат

Сейчас мы готовим

Все рецепты