Современные салаты часто становятся жемчужинами праздничного стола, ведь имеют не только непревзойденный вкус, но и очень красивый вид. Поэтому следует иметь в своей кулинарной книге подборку из этих блюд, чтобы радовать своих родных чудесным разнообразием.

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Как приготовить вкусный и легкий современный салат, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. Она получится очень вкусной и точно украсит стол.

Ингредиенты

Микс салата

Креветки

Авокадо

Сливочный сыр

Томаты черри

Сушеный чеснок

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло

Соевый соус

Сок лимона

Горчица в зернах

Способ приготовления

1. Зелень салата промыть, просушить и выложить на тарелку. Добавить помидоры.

2. Креветки почистить, удалить кишечник, промыть и замариновать в соли, чесноке и оливковом масле.

3. Поджарить на разогретой сковороде по 2 мин. с каждой стороны.

4. Мякоть авокадо пробить блендером со сливочным сыром в пропорции 1:1.

5. Добавить соль и перец. Перемешать и выложить салат с помощью кулинарного мешка или ложкой.

6. Добавить заправку и подавать на стол.

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