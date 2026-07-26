Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты
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Омлеты, яичницы, шакшука – идеальные белковые блюда для завтрака. Готовить их можно с овощами, сыром, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с двумя видами сыра, со специями.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2-3 ст. л. молока
- 25-30 г творога
- 50 г твердого сыра
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, молоко и соль.
2. На разогретую сковороду выложить тертый твердый сыр. Когда сыр расплавится, сверху вылить яичную смесь. Готовить на медленном огне под крышкой до готовности.
3. Добавить сверху кусочки сыра с плесенью, сложить омлет пополам и оставить еще на минуту под крышкой при выключенном огне, пока сыр не расплавится.
Подавайте сразу!
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