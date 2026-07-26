Омлеты, яичницы, шакшука – идеальные белковые блюда для завтрака. Готовить их можно с овощами, сыром, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с двумя видами сыра, со специями.

Ингредиенты:

2 яйца

2-3 ст. л. молока

25-30 г творога

50 г твердого сыра

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, молоко и соль.

2. На разогретую сковороду выложить тертый твердый сыр. Когда сыр расплавится, сверху вылить яичную смесь. Готовить на медленном огне под крышкой до готовности.

3. Добавить сверху кусочки сыра с плесенью, сложить омлет пополам и оставить еще на минуту под крышкой при выключенном огне, пока сыр не расплавится.

Подавайте сразу!

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