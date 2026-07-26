Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты
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Омлеты, яичницы, шакшука – идеальные белковые блюда для завтрака. Готовить их можно с овощами, сыром, зеленью. 

Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с двумя видами сыра, со специями. 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2-3 ст. л. молока
  • 25-30 г творога
  • 50 г твердого сыра
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Смешать яйца, молоко и соль.

2. На разогретую сковороду выложить тертый твердый сыр. Когда сыр расплавится, сверху вылить яичную смесь. Готовить на медленном огне под крышкой до готовности.

Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты

3. Добавить сверху кусочки сыра с плесенью, сложить омлет пополам и оставить еще на минуту под крышкой при выключенном огне, пока сыр не расплавится.

Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты

Подавайте сразу!

Вкусный и полезный белковый омлет с сыром: рецепт блюда за 3 минуты

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