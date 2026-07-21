Запеченные кабачки – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных салатов и закусок. Стоит отметить, что кабачки еще можно вкусно замариновать, стушить, запечь и нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с оригинальным соусом.

Ингредиенты:

1 кабачок

Соус:

2 ст. л. греческого йогурта

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. горчицы

2 зубчика чеснока

свежая зелень

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок порежьте, запекайте при 180 С 15-25 минут.

2. Смешайте все для заправки и полейте кабачки.

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