Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом
1 минута
225
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Запеченные кабачки – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных салатов и закусок. Стоит отметить, что кабачки еще можно вкусно замариновать, стушить, запечь и нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с оригинальным соусом.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
Соус:
- 2 ст. л. греческого йогурта
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. горчицы
- 2 зубчика чеснока
- свежая зелень
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок порежьте, запекайте при 180 С 15-25 минут.
2. Смешайте все для заправки и полейте кабачки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: