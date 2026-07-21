Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
225
Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченные кабачки – лучший продукт для приготовления вкусных, сытных салатов и закусок. Стоит отметить, что кабачки еще можно вкусно замариновать, стушить, запечь и нафаршировать.

Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из запеченных кабачков, с оригинальным соусом. 

Ингредиенты:

  • 1 кабачок

Соус:

  • 2 ст. л. греческого йогурта
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • свежая зелень
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачок порежьте, запекайте при 180 С 15-25 минут.

Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом

2. Смешайте все для заправки и полейте кабачки.

Вкусный и полезный салат из запеченных кабачков с оригинальным соусом: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощирецептмясо
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты