Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, добавив сыр, морепродукты, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с креветками, авокадо и рукколой.

Ингредиенты:

Микс салата или руккола

Креветки

Авокадо

Сливочный сыр

Помидоры черри

Сушеный чеснок

Заправка:

Оливковое масло, соевый соус, сок лимона и горчица

Способ приготовления:

1. Зелень салата помойте, просушите и выложите на блюдо. Добавьте помидоры.

2. Креветки почистите, промойте и замаринуйте в смеси из соль+сушеный чеснок+оливковое масло. Поджарьте на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

3. Мякоть авокадо со сливочным творогом пробейте блендером в пропорции 1:1, добавьте по вкусу соль и перец.

Выложите с помощью кулинарного мешка или просто чайной ложкой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: