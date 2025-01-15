Вкусный и полезный салат с креветками, авокадо и заправкой: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, добавив сыр, морепродукты, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с креветками, авокадо и рукколой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Микс салата или руккола
  • Креветки
  • Авокадо
  • Сливочный сыр
  • Помидоры черри
  • Сушеный чеснок

Заправка:

  • Оливковое масло, соевый соус, сок лимона и горчица

Способ приготовления:

1. Зелень салата помойте, просушите и выложите на блюдо. Добавьте помидоры.

Ингредиенты для салата

2. Креветки почистите, промойте и замаринуйте в смеси из соль+сушеный чеснок+оливковое масло. Поджарьте на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Креветки для салата

3. Мякоть авокадо со сливочным творогом пробейте блендером в пропорции 1:1, добавьте по вкусу соль и перец.

Соус для салата

Выложите с помощью кулинарного мешка или просто чайной ложкой!

Готовый салат

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