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Вкусный и полезный салат с креветками, авокадо и заправкой: готовится 10 минут
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени, добавив сыр, морепродукты, яйца. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата с креветками, авокадо и рукколой.
Ингредиенты:
- Микс салата или руккола
- Креветки
- Авокадо
- Сливочный сыр
- Помидоры черри
- Сушеный чеснок
Заправка:
- Оливковое масло, соевый соус, сок лимона и горчица
Способ приготовления:
1. Зелень салата помойте, просушите и выложите на блюдо. Добавьте помидоры.
2. Креветки почистите, промойте и замаринуйте в смеси из соль+сушеный чеснок+оливковое масло. Поджарьте на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
3. Мякоть авокадо со сливочным творогом пробейте блендером в пропорции 1:1, добавьте по вкусу соль и перец.
Выложите с помощью кулинарного мешка или просто чайной ложкой!
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