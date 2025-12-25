С красной рыбой можно приготовить вкусный и сытный пирог, который идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. В основе такого блюда обычное слоеное тесто. Вам лишь нужно все соединить и поставить в духовку.

Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

красная рыба – 400 г

лук – 1 шт.

шпинат – 100 г

крем-сыр – 100 г

соль

лимонный сок

яйца – 1 шт.

слоёное тесто

кунжут

Способ приготовления:

1. Для начинки лук обжарить до прозрачности, добавить шпинат и через несколько минут добавить крем сыр.

2. Когда масса станет однородной – выключить.

3. На скатанное тесто выложить рыбу, посолить ее, полить лимонным соком и выложить начинку, распределить ее.

4. Накрыть тестом, сделать форму рыбки.

5. Обрезать по контуру все лишнее.

6. К низу оставить небольшой треугольник – это будет хвост.

7. Сделать элементы чишуи по бокам с помощью палочки и сверху с помощью ложки.

8. Сделать хвостик и теперь взбить одно яйцо и смазать им всю рыбу и добавить один плавник.

9. Посыпать кунжутом и поставить запекаться в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: