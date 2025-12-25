Вкусный и сытный пирог с красной рыбой: как приготовить
С красной рыбой можно приготовить вкусный и сытный пирог, который идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола. В основе такого блюда обычное слоеное тесто. Вам лишь нужно все соединить и поставить в духовку.
Идея приготовления сытного пирога с красной рыбой опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- красная рыба – 400 г
- лук – 1 шт.
- шпинат – 100 г
- крем-сыр – 100 г
- соль
- лимонный сок
- яйца – 1 шт.
- слоёное тесто
- кунжут
Способ приготовления:
1. Для начинки лук обжарить до прозрачности, добавить шпинат и через несколько минут добавить крем сыр.
2. Когда масса станет однородной – выключить.
3. На скатанное тесто выложить рыбу, посолить ее, полить лимонным соком и выложить начинку, распределить ее.
4. Накрыть тестом, сделать форму рыбки.
5. Обрезать по контуру все лишнее.
6. К низу оставить небольшой треугольник – это будет хвост.
7. Сделать элементы чишуи по бокам с помощью палочки и сверху с помощью ложки.
8. Сделать хвостик и теперь взбить одно яйцо и смазать им всю рыбу и добавить один плавник.
9. Посыпать кунжутом и поставить запекаться в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
