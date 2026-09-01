Вкусный картофель по-селянски со специями: делимся легким рецептом и секретами хрустящей корочки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
447
Рецепт идеального картофеля по-селянски
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Запеченный картофель по-селянски – лучшее, сытное и вкусное домашнее блюдо, которое может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить его можно с маслом, специями, мясом, овощами.

Запеченный картофель

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного запеченного картофеля по-селянски, со специями. 

Ингредиенты:

  • Картофель 1 кг
  • Растительное масло 3-4 ст. л.
  • Чеснок 3-4 зубчика (или 1 ч. л. сушеного)
  • Специи по 1 ч. л. паприки, сушеных трав (укроп, розмарин) и соли.

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте картофель щеткой. Нарежьте его одинаковыми крупными дольками.

Как вкусно приготовить картофель

2. Очищать кожуру не обязательно – она дает хруст. Чтобы картофель гарантированно стал мягким внутри, проварите его в кипящей воде 5-7 минут после закипания.

Нарезаем картофель

3. Затем тщательно слейте воду и обсушите дольки, добавьте масло, чеснок, специи и готовьте в духовке!

Готовый картофель

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