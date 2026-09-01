Вкусный картофель по-селянски со специями: делимся легким рецептом и секретами хрустящей корочки
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Запеченный картофель по-селянски – лучшее, сытное и вкусное домашнее блюдо, которое может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Готовить его можно с маслом, специями, мясом, овощами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного запеченного картофеля по-селянски, со специями.
Ингредиенты:
- Картофель 1 кг
- Растительное масло 3-4 ст. л.
- Чеснок 3-4 зубчика (или 1 ч. л. сушеного)
- Специи по 1 ч. л. паприки, сушеных трав (укроп, розмарин) и соли.
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте картофель щеткой. Нарежьте его одинаковыми крупными дольками.
2. Очищать кожуру не обязательно – она дает хруст. Чтобы картофель гарантированно стал мягким внутри, проварите его в кипящей воде 5-7 минут после закипания.
3. Затем тщательно слейте воду и обсушите дольки, добавьте масло, чеснок, специи и готовьте в духовке!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: