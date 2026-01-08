Если совместить картофель, сыр и курицу – получится очень сытный и вкусный вариант ужина. Ингредиенты для такого блюда точно найдутся в холодильнике у каждой хозяйки. Важно добавить достаточно специй, а также соус на основе сметаны для сочности.

Идея приготовления сытного картофеля под сыром на ужин опубликована на странице фудблогера yulia_smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт. + приправа к картофелю;

куриное филе – 2 шт. (средние) + маринад: соевый соус 3 ст.л, горчица - 1 ст.л, копченая паприка - 1 ч.л;

сметана – 5 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

горчица в зернах – 1 ст.л.

сыр сулугуни или тот что любите – 200 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. На дно противня налить немного масла.

2. Картофель нарезать кружочками.

3. Добавить соль и приправу и отправить в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов.

4. В это время нарезать филе, добавить горчицу, соевый соус и паприку.

5. Выложить на картофель и отправить в духовку еще на 20 минут (ориентируйтесь чтобы картофель уже был готов).

6. Далее смазать соусом: сметана, чеснок, горчица в зернах (по желанию соль) и выложить натертый сыр и поставить в духовку, чтобы он расплавился.

