Запеченный картофель с начинкой – простое и очень вкусное блюдо для семейного ужина. Хрустящая картофельная основа, сочная курица, овощи и расплавленный сыр прекрасно сочетаются между собой. Для начинки можно использовать доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой картофель получается сытным, ароматным и аппетитным даже без сложных ингредиентов. А главное – готовится все достаточно быстро в обычной духовке.

Идея приготовления картофеля с начинкой в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

куриное филе – примерно 250 г

болгарский перец – 1 шт.

кукуруза – 3-4 ст.л.

сметана – 2-3 ст.л.

твердый сыр – 80 г

масло – 1 ч.л.

сушеный чеснок – по вкусу

базилик – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо помойте и отварите в мундире до готовности. После этого выложите его в форму для запекания.

2. Каждую картофелину слегка прижмите стаканом или толкушкой, чтобы она стала более плоской. Сбрызните маслом, посолите и поперчите.

3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Болгарский перец также мелко нарежьте.

4. Соедините курицу, перец и кукурузу в отдельной миске. Добавьте сметану, сушеный чеснок, базилик, соль и перец. Хорошо перемешайте начинку.

5. Натрите сыр на крупной терке. На каждую картофелину выложите немного сыра, сверху добавьте начинку из курицы и овощей, а затем еще раз посыпьте сыром.

6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте картофель примерно 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

7. Подавайте блюдо горячим со свежей зеленью или легким овощным салатом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: