Вкусный картофель с начинкой в духовке: как приготовить
Запеченный картофель с начинкой – простое и очень вкусное блюдо для семейного ужина. Хрустящая картофельная основа, сочная курица, овощи и расплавленный сыр прекрасно сочетаются между собой. Для начинки можно использовать доступные продукты, которые часто есть в холодильнике. Такой картофель получается сытным, ароматным и аппетитным даже без сложных ингредиентов. А главное – готовится все достаточно быстро в обычной духовке.
Идея приготовления картофеля с начинкой в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- куриное филе – примерно 250 г
- болгарский перец – 1 шт.
- кукуруза – 3-4 ст.л.
- сметана – 2-3 ст.л.
- твердый сыр – 80 г
- масло – 1 ч.л.
- сушеный чеснок – по вкусу
- базилик – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо помойте и отварите в мундире до готовности. После этого выложите его в форму для запекания.
2. Каждую картофелину слегка прижмите стаканом или толкушкой, чтобы она стала более плоской. Сбрызните маслом, посолите и поперчите.
3. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Болгарский перец также мелко нарежьте.
4. Соедините курицу, перец и кукурузу в отдельной миске. Добавьте сметану, сушеный чеснок, базилик, соль и перец. Хорошо перемешайте начинку.
5. Натрите сыр на крупной терке. На каждую картофелину выложите немного сыра, сверху добавьте начинку из курицы и овощей, а затем еще раз посыпьте сыром.
6. Разогрейте духовку до 200 градусов. Запекайте картофель примерно 20–25 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
7. Подавайте блюдо горячим со свежей зеленью или легким овощным салатом.
